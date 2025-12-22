22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

रबी फसलों के लिए कोहरा बना अमृत, नाचना क्षेत्र में पैदावारसे उम्मीदें

नाचना नहरी क्षेत्र के गांव नाचना, भदड़िया, अवाय, सत्याया, भारेवाला और आकलवाला में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 22, 2025

नाचना नहरी क्षेत्र के गांव नाचना, भदड़िया, अवाय, सत्याया, भारेवाला और आकलवाला में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इन दिनों लगातार पड़ रहा कोहरा रबी फसलों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलों को इससे नई ऊर्जा मिल रही है। किसानों का मानना है कि यह मौसम रबी फसलों के विकास के लिए अनुकूल है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ी है।

कृषि विभाग के जिला विस्तार अधिकारी बीकमपुर रामकिशोर मेहरा के अनुसार सर्दियों में कोहरा रबी फसलों के लिए आवश्यक होता है। कोहरा नहीं पड़े तो विशेषकर गेहूं और सरसों का विकास प्रभावित होता है। कोहरे से खेतों में प्राकृतिक नमी बनी रहती है, जिससे फसलों को पर्याप्त पोषण मिलता है और सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो जाती है।

किसान मुरलीधर सुथार ने बताया कि मौजूदा मौसम गेहूं और सरसों दोनों के लिए लाभकारी है। सीजन में कोहरा छाए रहने से किसानों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। कोहरा रबी फसलों के लिए अमृत के समान साबित हो रहा है और इससे बेहतर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 07:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रबी फसलों के लिए कोहरा बना अमृत, नाचना क्षेत्र में पैदावारसे उम्मीदें

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्षत्रिय युवक संघ का स्थापना दिवस: संस्कार निर्माण, समाज जागरण और निस्वार्थ सेवा का संदेश दोहराया

जैसलमेर

जैसलमेर में विद्युतकर्मियों से संपर्क, जयपुर हुंकार रैली को लेकर संपर्क अभियान

जैसलमेर

क्रिसमस नववर्ष पर जैसलमेर में पर्यटक उमड़ेंगे…बिना तैयारी बढ़ेगी परेशानी

जैसलमेर

भीयासर की ढाणियों में चार वर्षों से प्यासे है कंठ, बूस्टर पंप के लिए बना पम्प हाउस, दो साल से ताले

जैसलमेर

जैसलमेर: मौसम की कलाबाजी, 43 दिनों बाद रात का पारा सर्वाधिक दर्ज

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.