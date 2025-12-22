रबी फसलों के लिए कोहरा बना अमृत, नाचना क्षेत्र में पैदावारसे उम्मीदें

नाचना नहरी क्षेत्र के गांव नाचना, भदड़िया, अवाय, सत्याया, भारेवाला और आकलवाला में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इन दिनों लगातार पड़ रहा कोहरा रबी फसलों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलों को इससे नई ऊर्जा मिल रही है। किसानों का मानना है कि यह मौसम रबी फसलों के विकास के लिए अनुकूल है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ी है।
कृषि विभाग के जिला विस्तार अधिकारी बीकमपुर रामकिशोर मेहरा के अनुसार सर्दियों में कोहरा रबी फसलों के लिए आवश्यक होता है। कोहरा नहीं पड़े तो विशेषकर गेहूं और सरसों का विकास प्रभावित होता है। कोहरे से खेतों में प्राकृतिक नमी बनी रहती है, जिससे फसलों को पर्याप्त पोषण मिलता है और सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो जाती है।
किसान मुरलीधर सुथार ने बताया कि मौजूदा मौसम गेहूं और सरसों दोनों के लिए लाभकारी है। सीजन में कोहरा छाए रहने से किसानों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। कोहरा रबी फसलों के लिए अमृत के समान साबित हो रहा है और इससे बेहतर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है।
