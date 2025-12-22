रबी फसलों के लिए कोहरा बना अमृत, नाचना क्षेत्र में पैदावारसे उम्मीदें

नाचना नहरी क्षेत्र के गांव नाचना, भदड़िया, अवाय, सत्याया, भारेवाला और आकलवाला में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इन दिनों लगातार पड़ रहा कोहरा रबी फसलों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलों को इससे नई ऊर्जा मिल रही है। किसानों का मानना है कि यह मौसम रबी फसलों के विकास के लिए अनुकूल है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ी है।