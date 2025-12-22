क्षत्रिय युवक संघ का स्थापना दिवस: संस्कार निर्माण, समाज जागरण और निस्वार्थ सेवा का संदेश दोहराया

आगामी 24 दिसंबर को पुन: बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में म्याजलार स्थित स्कूल में वरिष्ठ स्वयंसेवक चंदनसिंह और भीख सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। देवड़ा, बेरसियाला, धानेली, बरना सहित कई गांवों में भी स्थापना दिवस मनाया गया। जैसलमेर शहर में तनाश्रम, जवाहिर राजपूत छात्रावास, इंदिरा कॉलोनी स्थित हॉस्टल, रेवंतसिंह ढाणी और शहीद पूनमसिंह कॉलोनी की शाखाओं में कार्यक्रम संपन्न हुए। रामगढ़, मोहनगढ़, राघवा, झिनझिनयाली, नाचना और राजगढ़ क्षेत्रों में भी आयोजन हुए। झिनझिनयाली स्थित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 140 की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि संघ पिछले अस्सी वर्षों से संस्कार निर्माण और समाज जागरण का कार्य निरंतर कर रहा है, जिसका प्रभाव आज व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है।