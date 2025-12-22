22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

क्षत्रिय युवक संघ का स्थापना दिवस: संस्कार निर्माण, समाज जागरण और निस्वार्थ सेवा का संदेश दोहराया

जैसलमेर जिले भर में क्षत्रिय युवक संघ का 80 वां स्थापना दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 22, 2025

जैसलमेर जिले भर में क्षत्रिय युवक संघ का 80 वां स्थापना दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चांधन प्रांत प्रमुख उम्मेदसिंह बडोड़ा के सानिध्य में बडोड़ा गांव स्थित विद्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्वयंसेविकाओं गुलाब कंवर और मनीषा कंवर की प्रार्थना एवं सहगीत से हुई। व्यवस्थापक चतुरसिंह ने बताया कि रतनसिंह ने संघ का परिचय प्रस्तुत किया तथा तनसिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनसे प्रेरणा लेकर संघ से जुडऩे का आह्वान किया।

चांधन क्षेत्र में शाखा स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोकरण क्षेत्र के राजमथाई गांव में स्थानीय राजपूत छात्रावास परिसर में स्थापना दिवस समारोह हुआ, जिसमें सभी शाखाओं के स्वयंसेवक और समाजबंधु शामिल हुए। केशरिया ध्वज तले आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह के नववर्ष संदेश का पाठन किया गया। संदेश में बताया गया कि 79 वर्षों की यात्रा में संघ ने अनेक उतार-चढ़ाव पार करते हुए लोकसंपर्क और लोकसंग्रह के क्षेत्र में सशक्त पहचान बनाई है। यात्रा का आधार निस्वार्थ सामाजिक सेवा और समर्पण रहा है।

पोकरण प्रांत प्रमुख नरपतसिंह राजगढ़ ने संबोधन में कहा कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए सतत प्रयास आवश्यक है तथा सामाजिक हित को व्यक्तिगत लाभ-हानि से ऊपर रखना होगा। समारोह में लगभग 150 समाजबंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद राजपूत समाज की चिंतन बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।

आगामी 24 दिसंबर को पुन: बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में म्याजलार स्थित स्कूल में वरिष्ठ स्वयंसेवक चंदनसिंह और भीख सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। देवड़ा, बेरसियाला, धानेली, बरना सहित कई गांवों में भी स्थापना दिवस मनाया गया। जैसलमेर शहर में तनाश्रम, जवाहिर राजपूत छात्रावास, इंदिरा कॉलोनी स्थित हॉस्टल, रेवंतसिंह ढाणी और शहीद पूनमसिंह कॉलोनी की शाखाओं में कार्यक्रम संपन्न हुए। रामगढ़, मोहनगढ़, राघवा, झिनझिनयाली, नाचना और राजगढ़ क्षेत्रों में भी आयोजन हुए। झिनझिनयाली स्थित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 140 की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि संघ पिछले अस्सी वर्षों से संस्कार निर्माण और समाज जागरण का कार्य निरंतर कर रहा है, जिसका प्रभाव आज व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / क्षत्रिय युवक संघ का स्थापना दिवस: संस्कार निर्माण, समाज जागरण और निस्वार्थ सेवा का संदेश दोहराया

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रबी फसलों के लिए कोहरा बना अमृत, नाचना क्षेत्र में पैदावारसे उम्मीदें

जैसलमेर

जैसलमेर में विद्युतकर्मियों से संपर्क, जयपुर हुंकार रैली को लेकर संपर्क अभियान

जैसलमेर

क्रिसमस नववर्ष पर जैसलमेर में पर्यटक उमड़ेंगे…बिना तैयारी बढ़ेगी परेशानी

जैसलमेर

भीयासर की ढाणियों में चार वर्षों से प्यासे है कंठ, बूस्टर पंप के लिए बना पम्प हाउस, दो साल से ताले

जैसलमेर

जैसलमेर: मौसम की कलाबाजी, 43 दिनों बाद रात का पारा सर्वाधिक दर्ज

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.