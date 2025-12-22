जैसलमेर: दिन का पारा 8 डिग्री लुढक़ा… पहली बार 22 डिग्री के स्तर पर… ठिठुरा जैसाण

अचानक बढ़ी ठंड का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी नजर आया। सम सेंड ड्यून्स और सोनार दुर्ग सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानी गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए। कई पर्यटक रेगिस्तानी इलाकों में सुबह-सुबह घूमने की बजाय धूप निकलने का इंतजार करते नजर आए। वहीं, होटल और रिसोर्ट में हीटर और बोनफायर की मांग बढ़ गई है, ताकि सैलानियों को सर्दी से राहत मिल सके। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में सर्दी बढ़ी है। आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। इससे सर्दी का असर और तेज हो सकता है। इधर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी मौसम परिवर्तन को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने तथा सुबह-शाम सर्द हवाओं से बचने की अपील की गई है।