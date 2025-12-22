जैसलमेर: दिन का पारा 8 डिग्री लुढक़ा… पहली बार 22 डिग्री के स्तर पर… ठिठुरा जैसाण

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में सोमवार को मौसम ने एकाएक करवट बदल ली। दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिससे सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई। इसके साथ ही दिन और रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ यहां भ्रमण पर आए सैलानी भी सर्दी की अचानक आमद से ठिठुरते नजर आए। पिछले कुछ दिनों से अपेक्षाकृत सुहावने मौसम के बाद अचानक बढ़ी ठंड ने जन-जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सोमवार को अधिकतम तापमान गिर कर 22.4 डिग्री पर आ गया। जिससे इस सीजन का सबसे ठंडा दिन बन गया। वहीं न्यूनतम पारा 13.1 डिग्री पर आ गया। महज एक दिन पहले रविवार को अधिकतम तापमान 30.5 व न्यूनतम 17.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से दोनों तापमानों में क्रमश: 8.0 और 4.5 डिग्री की गिरावट आ गई।
सोमवार सुबह शहर और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सडक़ यातायात पर विपरीत असर पड़ा। एकदम पास से भी दृश्यता नदारत दी और वाहन चालकों को बहुत संभल कर सफर करना पड़ा। कई स्थानों पर सुबह के समय दृश्यता 10 से 25 मीटर तक सिमट गई, जिससे आवाजाही में परेशानी हुई। विशेषकर जैसलमेर-बाड़मेर और जैसलमेर-पोकरण मार्ग पर कोहरे का ज्यादा असर देखा गया। दिन भर धूप में तल्खी नहीं होने और आसमान पर बादलों के छाए रहने से लोग उसी धूप को तरसते नजर आए, जिसने पिछले दिनों से उन्हें हैरान कर रखा था। न्यूनतम तापमान में कई डिग्री की गिरावट आने से बीत रात ज्यादा सर्द हो गई। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी बढऩे से लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सुबह-शाम गर्म कपड़ों, जैकेट, स्वेटर और शॉल की मांग बढ़ गई है।
अचानक बढ़ी ठंड का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी नजर आया। सम सेंड ड्यून्स और सोनार दुर्ग सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानी गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए। कई पर्यटक रेगिस्तानी इलाकों में सुबह-सुबह घूमने की बजाय धूप निकलने का इंतजार करते नजर आए। वहीं, होटल और रिसोर्ट में हीटर और बोनफायर की मांग बढ़ गई है, ताकि सैलानियों को सर्दी से राहत मिल सके। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में सर्दी बढ़ी है। आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। इससे सर्दी का असर और तेज हो सकता है। इधर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी मौसम परिवर्तन को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने तथा सुबह-शाम सर्द हवाओं से बचने की अपील की गई है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग