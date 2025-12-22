जैसलमेर में विद्युतकर्मियों से संपर्क, जयपुर हुंकार रैली को लेकर संपर्क अभियान

प्रवास पर पहुंचे महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष लखनसिंह गुर्जर, प्रदेश महामंत्री सतीश राठौड़, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय सदस्य जनक गहलोत, भामसं संभाग सह संगठन मंत्री गोसाइराम सियोल तथा जिला प्रभारी आईदानसिंह ईंदा ने कार्यकर्ताओं को रैली की महत्ता से अवगत कराया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अतिथि पदाधिकारियों का स्वागत किया। बैठक के दौरान विद्युतकर्मियों ने जयपुर में आयोजित हुंकार रैली में अधिकाधिक संख्या में पहुंचने का भरोसा जताया। इस अवसर पर जैसलमेर वृत महामंत्री राजूसिंह के नेतृत्व में उपाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह, डिस्कॉम सदस्य हरिराम, कोषाध्यक्ष केदारप्रसाद, नारायणसिंह सिसोदिया, दिलराज मीणा, हंसराज, खंगारराम, राजमल दैया, तरुण कुमार, राधेश्याम, मुकेश कुमार, राजेश मीणा, अल्ला बचाय और राजेन्द्र गर्ग सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। संपर्क अभियान के दौरान जैसलमेर शहर और ग्रामीण उपखंड की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दायित्व सौंपे गए। महासंघ नेतृत्व ने संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया।