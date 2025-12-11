‘हम करें तो बलात्कार’…कर्नाटक कांग्रेस में बवाल के बीच शिवकुमार के समर्थन में विधायक ने दिया विवादित बयान

Dk shivakumar and Siddaramaiah (Photo: IANS)
कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी फूट की खबरें इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने पार्टी को दो गुटों में बांट दिया है। इसमें एक गुट उन लोगों का है जो वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस पद पर बने रहने के समर्थक हैं तो वहीं दूसरा गुट उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीएम बनाए जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लंबे समय से यह खींचतान चल रही है।
कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे को निपटाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने सवाल किए जाने पर हमेशा पार्टी में किसी भी तरह की फूट की बात से इनकार किया है। लेकिन पार्टी के राज्य स्तर के नेताओं के बयान ने पार्टी में छिड़े सत्ता के इस संघर्ष को दुनिया के सामने उजागर किया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने इस मामले पर अपनी राय रखते हुए एक विवादित बयान दे दिया है।
हुसैन ने खुलेआम शिवकुमार का समर्थन करते हुए कहा कि, हम करें तो बलात्कार, वो करे तो चमत्कार। हुसैन का यह बयान सीएम के बेटे और MLC यतींद्र सिद्दारमैया के दिए गए एक बयान पर पलटवार था। यतींद्र ने हाल ही में इस मामले पर बयान देते हुए शिवकुमार के समर्थकों को एक बड़ा झटका दे दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने तय कर लिया है कि फिलहाल राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। यतीन्द्र ने कहा, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं, लेकिन इसके जवाब में आलाकमान ने साफ कर दिया है कि इसके लिए अभी सही समय नहीं है।
यतीन्द्र के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हुसैन ने तंज कसते हुए कहा, सब ठीक है, अगर हम नेतृत्व के बारे में बात करते हैं तो नोटिस जारी कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान हुसैन ने यह भी कहा कि, कांग्रेस में अनुशासन है और कोई भी आलाकमान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यतींद्र पर टिप्पणी करते हुए हुसैन ने कहा, उन्हें टिप्पणी करने से पहले परिस्थितियों को समझना चाहिए। हम सभी को अपना-अपना पद/हैसियत पता होनी चाहिए।
