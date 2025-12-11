‘हम करें तो बलात्कार’…कर्नाटक कांग्रेस में बवाल के बीच शिवकुमार के समर्थन में विधायक ने दिया विवादित बयान

हुसैन ने खुलेआम शिवकुमार का समर्थन करते हुए कहा कि, हम करें तो बलात्कार, वो करे तो चमत्कार। हुसैन का यह बयान सीएम के बेटे और MLC यतींद्र सिद्दारमैया के दिए गए एक बयान पर पलटवार था। यतींद्र ने हाल ही में इस मामले पर बयान देते हुए शिवकुमार के समर्थकों को एक बड़ा झटका दे दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने तय कर लिया है कि फिलहाल राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। यतीन्द्र ने कहा, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं, लेकिन इसके जवाब में आलाकमान ने साफ कर दिया है कि इसके लिए अभी सही समय नहीं है।