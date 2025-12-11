11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हम करें तो बलात्कार’…कर्नाटक कांग्रेस में बवाल के बीच शिवकुमार के समर्थन में विधायक ने दिया विवादित बयान

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार के समर्थकों के बीच अंदरूनी खींचतान चल रही है, जिसे लेकर विधायक इकबाल हुसैन ने 'हम करें तो बलात्कार, वो करे तो चमत्कार' जैसा विवादित बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 11, 2025

Dk shivakumar and Siddaramaiah (Photo: IANS)

Dk shivakumar and Siddaramaiah (Photo: IANS)

कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी फूट की खबरें इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने पार्टी को दो गुटों में बांट दिया है। इसमें एक गुट उन लोगों का है जो वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस पद पर बने रहने के समर्थक हैं तो वहीं दूसरा गुट उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीएम बनाए जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लंबे समय से यह खींचतान चल रही है।

आलाकमान कर रहा मामले को निपटाने की कोशिश

कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे को निपटाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने सवाल किए जाने पर हमेशा पार्टी में किसी भी तरह की फूट की बात से इनकार किया है। लेकिन पार्टी के राज्य स्तर के नेताओं के बयान ने पार्टी में छिड़े सत्ता के इस संघर्ष को दुनिया के सामने उजागर किया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने इस मामले पर अपनी राय रखते हुए एक विवादित बयान दे दिया है।

सिद्दारमैया के बेटे के बयान के बाद आया हुसैन का बयान

हुसैन ने खुलेआम शिवकुमार का समर्थन करते हुए कहा कि, हम करें तो बलात्कार, वो करे तो चमत्कार। हुसैन का यह बयान सीएम के बेटे और MLC यतींद्र सिद्दारमैया के दिए गए एक बयान पर पलटवार था। यतींद्र ने हाल ही में इस मामले पर बयान देते हुए शिवकुमार के समर्थकों को एक बड़ा झटका दे दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने तय कर लिया है कि फिलहाल राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। यतीन्द्र ने कहा, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं, लेकिन इसके जवाब में आलाकमान ने साफ कर दिया है कि इसके लिए अभी सही समय नहीं है।

यतीन्द्र परिस्थितियों को समझे - हुसैन

यतीन्द्र के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हुसैन ने तंज कसते हुए कहा, सब ठीक है, अगर हम नेतृत्व के बारे में बात करते हैं तो नोटिस जारी कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान हुसैन ने यह भी कहा कि, कांग्रेस में अनुशासन है और कोई भी आलाकमान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यतींद्र पर टिप्पणी करते हुए हुसैन ने कहा, उन्हें टिप्पणी करने से पहले परिस्थितियों को समझना चाहिए। हम सभी को अपना-अपना पद/हैसियत पता होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 05:06 pm

Hindi News / National News / ‘हम करें तो बलात्कार’…कर्नाटक कांग्रेस में बवाल के बीच शिवकुमार के समर्थन में विधायक ने दिया विवादित बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.