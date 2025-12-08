क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रहे संघर्ष के बीच सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा बयान

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चाएं इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। सीएम सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर भारी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस आलाकमान पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को निपटाने की कोशिश में लगा है लेकिन इसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इसी बीच अब सीएम सिद्दारमैया के बेटे और MLC यतींद्र सिद्दारमैया का इस मामले पर एक बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बारे में सवाल किए जाने पर यतींद्र ने यह कहा कि जो लोग यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद बदला जाएगा, वे लोग सपने देख रहे हैं।