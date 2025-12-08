क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रहे संघर्ष के बीच सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा बयान

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया (फोटो- आईएएनएस)
कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चाएं इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। सीएम सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर भारी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस आलाकमान पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को निपटाने की कोशिश में लगा है लेकिन इसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इसी बीच अब सीएम सिद्दारमैया के बेटे और MLC यतींद्र सिद्दारमैया का इस मामले पर एक बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बारे में सवाल किए जाने पर यतींद्र ने यह कहा कि जो लोग यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद बदला जाएगा, वे लोग सपने देख रहे हैं।
यतीन्द्र ने सोमवार को बेलगावी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं ने साफ कर दिया है कि अभी कर्नाटक में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री (CM) पद के आकांक्षी हैं लेकिन इसके जवाब में आलाकमान ने साफ कर दिया है कि इसके लिए अभी सही समय नहीं है। यतीन्द्र ने यह भी कहा कि, आलाकमान ने शिवकुमार को कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री में कोई बदलाव नहीं होगा।
यतीन्द्र ने आगे कहा, यह मामला यहीं खत्म हो गया है। इसलिए अब इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं है। विपक्ष बेवजह अफवाहें फैला रहे हैं और ऐसी धारणाएं बना रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बेलगावी सत्र के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यतीन्द्र से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, वे यह बात कई सालों से कह रहे हैं। वे बार-बार दावा करते रहते हैं कि इस साल या उस साल CM बदल जाएगा। वे शायद सपने देख रहे होंगे।
सीएम सिद्धारमैया अपने पांच सालों का कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं यह सवाल किए जाने पर यतीन्द्र ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। दिल्ली में नेतृत्व बदलने की कोई बात नहीं हो रही है और हाई कमान ने सीएम को नहीं बुलाया है। राज्य में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MLC बी.के. हरिप्रसाद ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी में किसी तरह का अंदरूनी मतभेद होने की बात से इनकार किया।
हरिप्रसाद ने कहा, पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है, केवल एक ही गुट है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। मंत्री सतीश जारकीहोली के पिछड़े वर्गों को संगठित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए हरिप्रसाद ने कहा, वो दबे-कुचले लोगों के लिए आवाज उठाते है और इसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही इस दौरान हरिप्रसाद ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, गुटबाजी बीजेपी में ज्यादा प्रचलित है। बीजेपी नेताओं का एक समूह राज्य अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक के खिलाफ शिकायत करने के लिए दिल्ली गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग