8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CM पद छोड़ने के बदले सिद्धारमैया को क्या दे सकती है कांग्रेस? 2 नेताओं की लड़ाई के बीच सोनिया गांधी का प्लान सेट!

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी सिद्धारमैया-शिवकुमार विवाद सुलझाने में खरगे को सीएम बना सकती हैं। सिद्धारमैया को राज्यसभा या LoP पद देकर कुरुबा समुदाय को साधने की भी चर्चा है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Dec 08, 2025

कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी (Photo-IANS)

कर्नाटक में सीएम पद को लेकर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच लड़ाई चरम पर है। अब आखिरकार, इस मामले में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने दखल दे दिया है। माना जा रहा है कि जनवरी मध्य तक पार्टी की ओर से सीएम पद को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है।

सूत्रों के हवाले से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 जनवरी के बाद विदेश जाने से पहले इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।

सोनिया ने पूरे मामले का लिया जायजा

सोनिया ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) इंचार्ज केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और कर्नाटक के हालात का जायजा लिया।

ऐसा माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद, सोनिया कर्नाटक में उथल-पुथल को बड़े नजरिए से देख सकती हैं, क्योंकि पार्टी को 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए तैयार रहना है।

नाम न बताने की शर्त पर एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सोनिया पुरानी लीडर हैं, वह जानती हैं कि शिवकुमार चुनाव में काम आएंगे।

शिवकुमार गुट 'गदगद'

उधर, शिवकुमार का गुट इस बात से खुश है कि सोनिया ने इस मामले में दखल दिया है। सियासी गलियारों से यह बात भी उभरकर सामने आई है कि शिवकुमार सोनिया और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा से कई बार चुपके से मिल चुके हैं क्योंकि वे भी 2023 में पार्टी के सत्ता में आने पर हुए कथित पावर-शेयरिंग समझौते में शामिल थे।

समझौते के अनुसार, सिद्धारमैया को ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपना सीएम पद शिवकुमार को सौंपना था। उधर, सिद्धारमैया गुट को राहुल गांधी से आस है।

उनका मानना है कि राहुल सिद्धारमैया को CM बने रहने दे सकते हैं। सिद्धारमैया का गुट शिवकुमार को समझाने के लिए कई तरीके अपना रहा है, जिसमें टॉप लीडरशिप को यह भी संदेशदिया जा रहा है कि अगर सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो अहिंदा कम्युनिटी का सपोर्ट खत्म हो जाएगा

क्या कह रहे हैं कांग्रेस समर्थक?

उधर, कांग्रेस के एक समर्थक ने कहा कि सोनिया सीएम पद को लेकर फैसला लेने से पहले कई ऑप्शन पर सोच-विचार कर सकती हैं और अगर सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों कैंप में अनबन बनी रही, तो वह मल्लिकार्जुन खरगे को सीएम बनाने के बारे में सोच सकती हैं।

एक सीनियर कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया है कि अगर सिद्धारमैया समझने को तैयार होते हैं तो हाईकमान उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है या पिछड़े वर्गों, खासकर उनके कुरुबा समुदाय को इम्प्रेस करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन पद के लिए भी उन पर विचार कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Updated on:

08 Dec 2025 01:31 pm

Published on:

08 Dec 2025 12:51 pm

Hindi News / National News / CM पद छोड़ने के बदले सिद्धारमैया को क्या दे सकती है कांग्रेस? 2 नेताओं की लड़ाई के बीच सोनिया गांधी का प्लान सेट!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.