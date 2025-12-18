18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika

राष्ट्रीय

Bihar Politics: क्या बिहार की इस सीट पर फिर होगी वोटिंग? महज 178 वोटों से जीती थी आरजेडी

Bihar News: BJP प्रत्याशी पवन जायसवाल ने ढाका विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी को मिली जीत को लेकर हाई कोर्ट का रूख किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Dec 18, 2025

राजद विधायक फैसल रहमान और तेजस्वी यादव

राजद विधायक फैसल रहमान और तेजस्वी यादव (Photo-X)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की थी, वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश की कई सीट ऐसी थी, जिन पर हार-जीत का फासला महज कुछ ही वोटों का था। इनमें से एक है ढाका विधानसभा सीट। रिजल्ट के बाद इस सीट की काफी चर्चा हुई थी। दरअसल, राजद प्रत्याशी फैसल रहमान ने ढाका से 178 वोटों से जीत दर्ज की थी। परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था।

BJP प्रत्याशी ने हाई कोर्ट का किया रूख

इस मामले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने हाई कोर्ट का रुख किया है और याचिका दायर की है। पवन जायसवाल द्वारा याचिका दायर करने के बाद क्षेत्र में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। लोग आपस में पूछ रहे हैं कि क्या इस सीट पर फिर से विधानसभा चुनाव होगा?

किस-किस को बनाया प्रतिवादी?

बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल ने अपनी याचिका में आरजेडी विधायक फैसल रहमान को मुख्य प्रतिवादी और इस सीट के रिटर्निंग अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पटना और चुनाव आयोग को सहायक प्रतिवादी बनाया है। 

RJD प्रत्याशी ने दर्ज की थी जीत

बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में पड़ने वाली ढाका विधानसभा सीट पर राजद और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। राजद प्रत्याशी फैसल रहमान ने 178 वोटों से जीत दर्ज की थी। फैसल को 112727 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल को 112549 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. एलबी प्रसाद रहे थे। जन सुराज को महज 8347 वोट मिले थे. 

NDA ने दर्ज की शानदार जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं इसके बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 

BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने इस पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह
राष्ट्रीय
nitin nabin, nitin nabin resigned,

Published on:

18 Dec 2025 05:19 pm

Bihar Politics: क्या बिहार की इस सीट पर फिर होगी वोटिंग? महज 178 वोटों से जीती थी आरजेडी

