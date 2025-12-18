Bihar Politics: क्या बिहार की इस सीट पर फिर होगी वोटिंग? महज 178 वोटों से जीती थी आरजेडी

राजद विधायक फैसल रहमान और तेजस्वी यादव (Photo-X)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की थी, वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश की कई सीट ऐसी थी, जिन पर हार-जीत का फासला महज कुछ ही वोटों का था। इनमें से एक है ढाका विधानसभा सीट। रिजल्ट के बाद इस सीट की काफी चर्चा हुई थी। दरअसल, राजद प्रत्याशी फैसल रहमान ने ढाका से 178 वोटों से जीत दर्ज की थी। परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था।
इस मामले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने हाई कोर्ट का रुख किया है और याचिका दायर की है। पवन जायसवाल द्वारा याचिका दायर करने के बाद क्षेत्र में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। लोग आपस में पूछ रहे हैं कि क्या इस सीट पर फिर से विधानसभा चुनाव होगा?
बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल ने अपनी याचिका में आरजेडी विधायक फैसल रहमान को मुख्य प्रतिवादी और इस सीट के रिटर्निंग अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पटना और चुनाव आयोग को सहायक प्रतिवादी बनाया है।
बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में पड़ने वाली ढाका विधानसभा सीट पर राजद और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। राजद प्रत्याशी फैसल रहमान ने 178 वोटों से जीत दर्ज की थी। फैसल को 112727 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल को 112549 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. एलबी प्रसाद रहे थे। जन सुराज को महज 8347 वोट मिले थे.
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं इसके बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी एक भी सीट नहीं जीत पाई।
