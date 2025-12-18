Bihar Politics: क्या बिहार की इस सीट पर फिर होगी वोटिंग? महज 178 वोटों से जीती थी आरजेडी

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की थी, वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश की कई सीट ऐसी थी, जिन पर हार-जीत का फासला महज कुछ ही वोटों का था। इनमें से एक है ढाका विधानसभा सीट। रिजल्ट के बाद इस सीट की काफी चर्चा हुई थी। दरअसल, राजद प्रत्याशी फैसल रहमान ने ढाका से 178 वोटों से जीत दर्ज की थी। परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था।