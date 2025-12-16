BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने इस पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

बता दें कि बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन को रविवार को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। सोमवार को दिल्ली में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नबीन का गर्मजोशी से स्वागत किया।