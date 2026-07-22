Prisoner Died: पत्नी की हत्या करने वाले विचाराधीन बंदी को लाया गया था अंबिकापुर सेंट्रल जेल, दूसरे दिन हुई मौत

अंबिकापुर। जनवरी 2025 में अपनी पत्नी की जलती लकड़ी से दागकर हत्या (Wife murder) करने वाले आरोपी को न्यायालय के आदेश पर रामानुजगंज जेल भेजा गया था। यहां उसकी तबियत खराब होने पर 20 जुलाई को अंबिकापुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। सेंट्रल जेल प्रबंधन द्वारा गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान 21 जुलाई की देर रात उसकी मौत (Prisoner died in Medical college hospital) हो गई। विचाराधीन बंदी किस बीमारी से पीडि़त था, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।