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ग्राहकों के पासवर्ड चोरी कर रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए पैसे, मैसूर डाकघर घोटाले में CBI ने 2 को दबोचा

Mysore Post Office fraud: मैसूर के सरगुर डाकघर में पोस्ट ऑफिस बचत खातों से करीब 1.3 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में CBI ने एक पोस्टल असिस्टेंट और एक पोस्टमैन को गिरफ्तार किया है।
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बैंगलोर

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Anand Shekhar

Jul 08, 2026

CBI Investigation News

सीबीआई। (फाइल फोटो- ANI)

Mysore Post Office fraud: मैसूर के सरगुर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स से लगभग 1.3 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में CBI ने दो पोस्टल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक पोस्टल असिस्टेंट और एक पोस्टमैन शामिल हैं। उन पर 44 अकाउंट होल्डर्स के सेविंग अकाउंट्स से लगभग 1.3 करोड़ रुपये के सरकारी पैसे का गबन करने के आरोप हैं।

एजेंसी का कहना है कि जांच में पता चला कि कर्मचारियों ने खाताधारकों के खातों से निकाली गई रकम को अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए ग्राहकों की गोपनीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल किया।

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CBI

Updated on:

08 Jul 2026 06:21 pm

Published on:

08 Jul 2026 06:21 pm

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