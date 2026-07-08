ग्राहकों के पासवर्ड चोरी कर रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए पैसे, मैसूर डाकघर घोटाले में CBI ने 2 को दबोचा

सीबीआई। (फाइल फोटो- ANI)
Mysore Post Office fraud: मैसूर के सरगुर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स से लगभग 1.3 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में CBI ने दो पोस्टल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक पोस्टल असिस्टेंट और एक पोस्टमैन शामिल हैं। उन पर 44 अकाउंट होल्डर्स के सेविंग अकाउंट्स से लगभग 1.3 करोड़ रुपये के सरकारी पैसे का गबन करने के आरोप हैं।
एजेंसी का कहना है कि जांच में पता चला कि कर्मचारियों ने खाताधारकों के खातों से निकाली गई रकम को अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए ग्राहकों की गोपनीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल किया।
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