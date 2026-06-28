‘सम्राट चौधरी तो अंगूठा छाप मुख्यमंत्री हैं’, टेंडर घोटाले पर तेजस्वी यादव का हमला, बोले- CMO तक जुड़े हैं तार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के प्रशासनिक नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, "सम्राट चौधरी जी को बिहार के विकास, जनता के टैक्स के पैसों की लूट या खाली होते खजाने से कोई सरोकार नहीं है। वे तो केवल एक स्टैम्प प्रूवर और अनूठे अंगूठा छाप मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली और केंद्र से जो भी निर्देश या आदेश आता है, वे बिना सोचे-समझे उस पर बस ठप्पा लगाने का काम करते हैं। उन्हें सिर्फ बड़े बंगले, भारी-भरकम सुरक्षा तामझाम और स्कॉर्ट गाड़ियों का काफिला लेकर चलने से मतलब है, वे उसी में अपनी राजनीति चमका रहे हैं।"