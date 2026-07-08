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‘हमने जो कहा कर दिखाया’, प्रभाष मंडल के एनकाउंटर पर BJP ने दी प्रतिक्रिया, कहा कोई अपराधी नहीं बचेगा

Prabhas Mandal Encounter: प्रभाष मंडल के पुलिस एनकाउंटर के बाद पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार ने चुनावी वादा निभाया है। उन्होंने दोहराया कि राज्य में किसी भी अपराधी या दुष्कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।
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कोलकाता

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Himadri Joshi

Jul 08, 2026

BJP West Bengal president Samik Bhattacharya

भाजपा पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य (फोटो- एएनआई)

Prabhas Mandal Encounter: कोलकाता के बारुईपुर में नाबालिग का रेप करके उसकी हत्या करने के आरोपियों में से एक आरोपी प्रभाष मंडल का आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। एक तरफ विपक्ष जहां इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहा है वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने इसे अपने वादे पूरे करने का प्रमाण बताया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा सरकार ने चुनाव के दौरान महिलाओं से जो वादा किया था, उसे पूरा करके दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी अपराधी या दुष्कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

08 Jul 2026 12:55 pm

Published on:

08 Jul 2026 12:53 pm

Hindi News / National News / ‘हमने जो कहा कर दिखाया’, प्रभाष मंडल के एनकाउंटर पर BJP ने दी प्रतिक्रिया, कहा कोई अपराधी नहीं बचेगा

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