इथेनॉल से खराब होंगी पुरानी गाड़ियां! मुआवजे के लिए अरविंद केजरीवाल का 29 कंपनियों को पत्र

Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल- image patrika
Arvind Kejriwal - आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ज्यादा इथेनाल के इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियां खराब हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनियों से उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की भी मांग की। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में 29 कंपनियों को पत्र भी लिखा है। इससे पहले मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं को यह कहकर जनता को गुमराह करने के लिए "मजबूर" किया कि E10 वाहनों में E20 ईंधन का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होगा।
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आज मैंने 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। मैंने मारुति, टोयोटा और हीरो जैसी तीन कंपनियों को अलग-अलग चिट्ठी भेजी है, जिन्होंने सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि E-20 फ्यूल से पुरानी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मैंने इन तीनों कंपनियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि उनके ओनर मैनुअल में लिखा है कि पुरानी गाड़ियों में E-10 से ज़्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कंपनियों से दो सवाल भी पूछे:
अगर E-20 के इस्तेमाल से माइलेज में पांच प्रतिशत से ज़्यादा की कमी आती है या किसी पार्ट को नुकसान पहुँचता है, तो क्या मुआवज़ा दिया जाएगा? उन्हें जनता को बताना चाहिए कि क्या 2023 से पहले बनी उनकी गाड़ियों में E-20 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाँ, तो माइलेज की दिक्कत या किसी पार्ट के खराब होने पर क्या कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी?
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस से कहा था कि केंद्र सरकार ने मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प से उपभोक्ताओं को झूठा आश्वासन दिलवाया कि ई10 वाहनों में ई20 का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि उनके मालिक मैनुअल में 10% से अधिक इथेनॉल वाले ईंधन का उपयोग न करने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है।
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