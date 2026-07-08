इथेनॉल से खराब होंगी पुरानी गाड़ियां! मुआवजे के लिए अरविंद केजरीवाल का 29 कंपनियों को पत्र

Arvind Kejriwal - आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ज्यादा इथेनाल के इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियां खराब हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनियों से उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की भी मांग की। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में 29 कंपनियों को पत्र भी लिखा है। इससे पहले मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं को यह कहकर जनता को गुमराह करने के लिए "मजबूर" किया कि E10 वाहनों में E20 ईंधन का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होगा।