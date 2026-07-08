2029 में फिर इंडोनेशिया जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से किया वादा

PM Narendra Modi - पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के 1 हजार साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में भगवान के दर्शन किए। वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वहां विमान से वहां पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा पाठ भी की। इस मौके पर उन्होंने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि उन्हें किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का अवसर मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि शिवजी से जुड़ता रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद 2029 में फिर इंडोनेशिया आने का भी वादा किया। पीएम ने अपने X एकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए प्लेन से प्रम्बानन मंदिर का नजारा दिखाया।