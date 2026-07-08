कर्नाटक कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, कांग्रेस विधायक बोले- हुबली को मिले जगह, बाकी हाईकमान का फैसला मंजूर

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता प्रसाद ने कहा, "मुख्यमंत्री पहले ही कैबिनेट विस्तार को लेकर अपनी बात कह चुके हैं। मेरा मानना है कि यह एक सप्ताह या अधिकतम 10 दिनों के भीतर हो जाएगा। हमें इस पर 100 प्रतिशत भरोसा है। उत्तर कर्नाटक में हमारा समुदाय, खासकर हुबली क्षेत्र, जो राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है और बेंगलुरु के बाद दूसरा सबसे अधिक राजस्व देने वाला शहर है, उसे पिछले 30 वर्षों से प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट विस्तार होगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा, हम उसे पूरी तरह स्वीकार करेंगे।"