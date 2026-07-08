बरुईपुर एनकाउंटर पर मचा बवाल! TMC सांसद बोले- ‘ये एनकाउंटर नहीं, पुलिस की बनाई कहानी है’

Baruipur Encounter: बंगाल के बरुईपुर नाबालिग के साथ हुई हैवानियत के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन इस एनकाउंटर पर TMC सांसद सौगत रॉय भड़क गए हैं। सांसद ने इस मुठभेड़ को पूरी तरह फर्जी और पुलिस की कहानी को मनगढ़ंत बता दिया है। सांसद ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ने अब यूपी की तरह एनकाउंटर के नाम पर हत्या करने का नया तरीका शुरू कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना का पूरा सच सामने आना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार पुलिसवालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।