8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बरुईपुर एनकाउंटर पर मचा बवाल! TMC सांसद बोले- ‘ये एनकाउंटर नहीं, पुलिस की बनाई कहानी है’

Baruipur Case: बरुईपुर नाबालिग से हैवानियत के आरोपी के एनकाउंटर पर TMC सांसद सौगत रॉय भड़के। पुलिस की कहानी को झूठा बताते हुए कहा- बंगाल में यूपी जैसा काम शुरू हो गया है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Pratiksha Gupta

image

Shaitan Prajapat

Jul 08, 2026

west bengal police encounter, baruipur rape case accused death

बरुईपुर एनकाउंटर को लेकर सौगत रॉय की प्रतिक्रिया | फोटो सोर्स- IANS

Baruipur Encounter: बंगाल के बरुईपुर नाबालिग के साथ हुई हैवानियत के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन इस एनकाउंटर पर TMC सांसद सौगत रॉय भड़क गए हैं। सांसद ने इस मुठभेड़ को पूरी तरह फर्जी और पुलिस की कहानी को मनगढ़ंत बता दिया है। सांसद ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ने अब यूपी की तरह एनकाउंटर के नाम पर हत्या करने का नया तरीका शुरू कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना का पूरा सच सामने आना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार पुलिसवालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

पुलिस मुठभेड़ पर सौगत रॉय ने उठाए सवाल

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि मैं इस पूरी घटना की कड़ी निंदा करता हूं। पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी पेश की है। मुठभेड़ के मामलों में पुलिस अक्सर यही बहाना देती है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उन्हें गोली चलानी पड़ी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। सच्चाई यह है कि पुलिस ने यहां मुठभेड़ में हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया है।

दो पुलिसकर्मी गए थे आरोपी के घर

आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बात उसकी मां ने कहा कि दो पुलिसवाले मेरे घर आए थे। मैं उस समय सोकर उठी ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा मर चुका है और पूछा कि क्या मैं अस्पताल जाना चाहूंगी। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पति बीमार हैं।

आरोपी ने मां ने शव लेने ​से किया इनकार

आरोपी की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने उनसे कहा कि वे जो चाहें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे बेटे को उसके किए की सजा मिल गई है। मैं उसका शव नहीं लूंगी। मैं उसका शव घर नहीं लाऊंगी। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। उसने गलत काम किया और उसे उसकी सजा मिल गई। उसे मार डालो या जो चाहो करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसका शव नहीं लूंगी।

पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में मारा गया आरोपी

बारुईपुर में एक लड़की के कथित रेप और मर्डर के मुख्य आरोपियों में से एक को बुधवार तड़के एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि क्राइम सीन को फिर से बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की थी। बारुईपुर ज़िला अस्पताल की तस्वीरें, जहां उसका शव रखा गया है।

‘पीड़िता की मां बोलने की हालत में नहीं’, बारुईपुर केस पर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष का भावुक बयान

ये भी पढ़ें
Bengal Minor girl Murder csae

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

Updated on:

08 Jul 2026 03:16 pm

Published on:

08 Jul 2026 02:28 pm

Hindi News / National News / बरुईपुर एनकाउंटर पर मचा बवाल! TMC सांसद बोले- ‘ये एनकाउंटर नहीं, पुलिस की बनाई कहानी है’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पुणे बिल्डिंग हादसा: 15 लोगों के फंसे होने की आशंका

Breaking News
राष्ट्रीय

दिल्ली के संगम विहार में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड

delhi fire news
राष्ट्रीय

डोंबिवली में डॉक्टरों से मारपीट पर फूटा आदित्य ठाकरे का गुस्सा, बोले- आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर पूरे शहर में घुमाया जाए

Aditya Thackeray
राष्ट्रीय

Bankipur By Election: प्रशांत किशोर ने दांव पर लगा दी पूरी साख, बीजेपी ने बनाया ‘शर्मनाक हार’ देने का कड़ा प्लान

Prashant Kishore campaign in Bankipur by election Patna
राष्ट्रीय

Baruipur Encounter: केया घोष का ममता बनर्जी पर हमला, बोलीं- मौत पर राजनीति करना इनकी आदत

Baruipur Encounter
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.