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सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज का मूल कारण घुसपैठः शाह

बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत वृद्धि कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसे आगे बढ़ाया है। 31 हज़ार करोड़ से 1610 किलोमीटर लंबे म्यांमार बॉर्डर पर बाड़बंदी की जा रही है। प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, कट्टरपंथ का प्रसार, नारकोटिक्स, तस्करी, ड्रोन, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसांख्यिकीय परिवर्तन रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है
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नई दिल्ली

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Abhishek Singhal

Jul 10, 2026

Home Minister Amit shah

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कहा कि सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्यिकी परिवर्तन का मूल कारण घुसपैठ है। इसलिए सीमांत क्षेत्रों में असामान्य कारणों से जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव की सूचना जल्द से जल्द नीचे से उच्चतम पहुंचनी चाहिए। वे गुरुवार को यहां देश की जमीनी सीमाओं से जुड़े क्षेत्रों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में 119 सीमाई जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए हमने अपनी अप्रोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदला है और चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण किया है। मोदी सरकार आइसोलेटेड सीमा चौकी की व्यवस्था से एकीकृत सुरक्षा ग्रिड का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शाह ने कहा कि बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत वृद्धि कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसे आगे बढ़ाया है। 31 हज़ार करोड़ से 1610 किलोमीटर लंबे म्यांमार बॉर्डर पर बाड़बंदी की जा रही है। प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, कट्टरपंथ का प्रसार, नारकोटिक्स, तस्करी, ड्रोन, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसांख्यिकीय परिवर्तन रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है।

सीमांत गांवों से पलायन रोकना प्राथमिकता

वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत देश के अंतिम गांव को देश का प्रथम गांव कहा है, इसके तहत पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करने, उसमें असामान्य कारणों से हो रही वृद्धि को चिन्हित करने और भविष्य में इसे रोकने के उपाय सुझाने के लिए डेमोग्राफी मिशन की शुरूआत की है। रूथलैस अप्रोच के साथ जनसांख्यिकी में असामान्य कारणों से हो रही वृद्धि को रोकना मोदी सरकार का संकल्प है।

विश्व में सबसे आधुनिक होगा स्मार्ट बॉर्डर

शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर की कल्पना पर आधारित भारत की बॉर्डर सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में विश्व में सबसे आधुनिक होगी। संबद्ध सीमा रक्षक बल, राज्य एवं ज़िला प्रशासन, भारत सरकार के संबंधित हितधारक तथा स्थानीय नागरिकों के परस्पर जुड़ाव के साथ एक मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया जा रहा है। सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सजग समाज के साथ ही देश सुरक्षित हो सकता है।

सम्मेलन में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो और सीमांत राज्यों के पुलिस महानिदेशकों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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Updated on:

10 Jul 2026 01:21 pm

Published on:

10 Jul 2026 01:21 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज का मूल कारण घुसपैठः शाह

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