सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज का मूल कारण घुसपैठः शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कहा कि सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्यिकी परिवर्तन का मूल कारण घुसपैठ है। इसलिए सीमांत क्षेत्रों में असामान्य कारणों से जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव की सूचना जल्द से जल्द नीचे से उच्चतम पहुंचनी चाहिए। वे गुरुवार को यहां देश की जमीनी सीमाओं से जुड़े क्षेत्रों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में 119 सीमाई जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए हमने अपनी अप्रोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदला है और चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण किया है। मोदी सरकार आइसोलेटेड सीमा चौकी की व्यवस्था से एकीकृत सुरक्षा ग्रिड का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शाह ने कहा कि बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत वृद्धि कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसे आगे बढ़ाया है। 31 हज़ार करोड़ से 1610 किलोमीटर लंबे म्यांमार बॉर्डर पर बाड़बंदी की जा रही है। प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, कट्टरपंथ का प्रसार, नारकोटिक्स, तस्करी, ड्रोन, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसांख्यिकीय परिवर्तन रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है।