भाजपा का यूपी ‘मिशन 2027 : 40% चेहरों की छंटनी और नए सामाजिक समीकरण पर दांव

इस रणनीति का स्पष्ट संकेत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया दो दिवसीय लखनऊ दौरे में दिया गया। यूपी दौरे में उन्होंने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक नियमित संगठनात्मक बैठकों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और 2027 की तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। वहीं पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार के उत्तर प्रदेश में सक्रिय संगठनों की गाजियाबाद में हुई क्षेत्र समन्वय बैठक में भी जमीनी स्थितियों पर गहन विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश भाजपा के आला अधिकारी शामिल हुए। माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से 25 से 40 प्रतिशत टिकट बदले जाने के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। इस बार टिकट इस आधार पर नहीं मिलेगा कि कोई उस क्षेत्र में कब से विधायक है।