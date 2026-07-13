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Kota Mandi Bhav : गेहूं व धनिया मंदा, सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों और शक्कर में तेजी

किराना बाजार में मूंगफली तेल 90 रुपए तथा रिफाइंड तेल 70 रुपए प्रति टिन (15 किलो) महंगे हो गए। वहीं टेंडर और किराया बढ़ने से शक्कर 300 रुपए प्रति क्विंटल तेज रही।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 13, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 25 हजार कट्टे रही। मंडी में गेहूं लस्टर 25 रुपए तथा धनिया 300 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 75 रुपए प्रति क्विंटल तेज रही। लहसुन की आवक करीब 6000 कट्टे रही। इसके भाव 5000 से 19,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल 90 रुपए तथा रिफाइंड तेल 70 रुपए प्रति टिन (15 किलो) महंगे हो गए। वहीं टेंडर और किराया बढ़ने से शक्कर 300 रुपए प्रति क्विंटल तेज रही।

कृषि उपज मंडी के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2450–2500
गेहूं एवरेज टुकड़ी2500–2600
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2600–2780
धान सुगंधा2800–3601
धान (1509)3400–4475
धान (1847)3200–4201
धान (1718-1885)3800–4700
धान (पूसा-1)3000–4300
धान (1401-1886)3600–4330
धान दागी1500–3300
सोयाबीन6000–6850
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6850–7011
सरसों7200–7911
अलसी8000–8750
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2250
मक्का लाल1700–1900
मक्का सफेद1600–2200
जौ नया2100–2350
तिल्ली7000–10500
मैथी नई5800–6600
धनिया बादामी12500–14300
धनिया ईगल14500–15000
धनिया रंगदार15000–16500
मूंग6000–6800
उड़द4500–7100
चना देशी5300–5700
चना मौसमी नया5100–5550
चना पेप्सी5100–5751
चना डंकी (पुराना)4000–4600
चना काबुली5500–7000
लहसुन5000–19600

खाद्य तेल व किराना भाव

(15 किलो प्रति टिन)

वस्तुभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2650
चंबल रिफाइंड2590
सदाबहार रिफाइंड2450
लोकल रिफाइंड2360
दीप ज्योति2470
सरसों स्वास्तिक2820
अलसी तेल2610
मूंगफली ट्रक3250
कोटा स्वास्तिक2820
सोना सिक्का3110
कटारिया गोल्ड2870
वनस्पति घी (स्कूटर)2120
वनस्पति घी (अशोका)2120

अन्य प्रमुख भाव

वस्तुभाव
चीनी4580–4620 रु./क्विंटल
मिल्क फूड देसी घी9550 रु./टिन
कोटा फ्रेश9100 रु./टिन
पारस9600 रु./टिन
नोवा9500 रु./टिन
अमूल9980 रु./टिन
मधुसूदन9890 रु./टिन
परम9750 रु./टिन
बासमती चावल8500–9500 रु./क्विंटल
मूंग दाल9000–9500 रु./क्विंटल
मोगर10000–10500 रु./क्विंटल
चना दाल6600–6800 रु./क्विंटल
तुअर दाल10000–13000 रु./क्विंटल

सर्राफा बाजार: सोना और चांदी में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2000 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 2,23,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 800 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 1,41,700 रुपए और शुद्ध सोना 1,42,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
24 कैरेट (99.5)141800
22 कैरेट131296
20 कैरेट122204
18 कैरेट113440
14 कैरेट99859

(स्रोत: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)

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Updated on:

13 Jul 2026 08:31 pm

Published on:

13 Jul 2026 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं व धनिया मंदा, सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों और शक्कर में तेजी

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