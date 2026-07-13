Kota Mandi Bhav : गेहूं व धनिया मंदा, सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों और शक्कर में तेजी

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 25 हजार कट्टे रही। मंडी में गेहूं लस्टर 25 रुपए तथा धनिया 300 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 75 रुपए प्रति क्विंटल तेज रही। लहसुन की आवक करीब 6000 कट्टे रही। इसके भाव 5000 से 19,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल 90 रुपए तथा रिफाइंड तेल 70 रुपए प्रति टिन (15 किलो) महंगे हो गए। वहीं टेंडर और किराया बढ़ने से शक्कर 300 रुपए प्रति क्विंटल तेज रही।