Kota Mandi Bhav : गेहूं व धनिया मंदा, सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों और शक्कर में तेजी

Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 25 हजार कट्टे रही। मंडी में गेहूं लस्टर 25 रुपए तथा धनिया 300 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 75 रुपए प्रति क्विंटल तेज रही। लहसुन की आवक करीब 6000 कट्टे रही। इसके भाव 5000 से 19,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल 90 रुपए तथा रिफाइंड तेल 70 रुपए प्रति टिन (15 किलो) महंगे हो गए। वहीं टेंडर और किराया बढ़ने से शक्कर 300 रुपए प्रति क्विंटल तेज रही।
|जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2450–2500
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2500–2600
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2600–2780
|धान सुगंधा
|2800–3601
|धान (1509)
|3400–4475
|धान (1847)
|3200–4201
|धान (1718-1885)
|3800–4700
|धान (पूसा-1)
|3000–4300
|धान (1401-1886)
|3600–4330
|धान दागी
|1500–3300
|सोयाबीन
|6000–6850
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6850–7011
|सरसों
|7200–7911
|अलसी
|8000–8750
|ज्वार शंकर
|1700–2300
|ज्वार सफेद
|2800–6000
|बाजरा
|1800–2250
|मक्का लाल
|1700–1900
|मक्का सफेद
|1600–2200
|जौ नया
|2100–2350
|तिल्ली
|7000–10500
|मैथी नई
|5800–6600
|धनिया बादामी
|12500–14300
|धनिया ईगल
|14500–15000
|धनिया रंगदार
|15000–16500
|मूंग
|6000–6800
|उड़द
|4500–7100
|चना देशी
|5300–5700
|चना मौसमी नया
|5100–5550
|चना पेप्सी
|5100–5751
|चना डंकी (पुराना)
|4000–4600
|चना काबुली
|5500–7000
|लहसुन
|5000–19600
|वस्तु
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2650
|चंबल रिफाइंड
|2590
|सदाबहार रिफाइंड
|2450
|लोकल रिफाइंड
|2360
|दीप ज्योति
|2470
|सरसों स्वास्तिक
|2820
|अलसी तेल
|2610
|मूंगफली ट्रक
|3250
|कोटा स्वास्तिक
|2820
|सोना सिक्का
|3110
|कटारिया गोल्ड
|2870
|वनस्पति घी (स्कूटर)
|2120
|वनस्पति घी (अशोका)
|2120
|वस्तु
|भाव
|चीनी
|4580–4620 रु./क्विंटल
|मिल्क फूड देसी घी
|9550 रु./टिन
|कोटा फ्रेश
|9100 रु./टिन
|पारस
|9600 रु./टिन
|नोवा
|9500 रु./टिन
|अमूल
|9980 रु./टिन
|मधुसूदन
|9890 रु./टिन
|परम
|9750 रु./टिन
|बासमती चावल
|8500–9500 रु./क्विंटल
|मूंग दाल
|9000–9500 रु./क्विंटल
|मोगर
|10000–10500 रु./क्विंटल
|चना दाल
|6600–6800 रु./क्विंटल
|तुअर दाल
|10000–13000 रु./क्विंटल
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2000 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 2,23,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 800 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 1,41,700 रुपए और शुद्ध सोना 1,42,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव
|24 कैरेट (99.5)
|141800
|22 कैरेट
|131296
|20 कैरेट
|122204
|18 कैरेट
|113440
|14 कैरेट
|99859
(स्रोत: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)
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