Kota: जबरन घर में घुसकर महिला से शादी करने की कहने लगा युवक, बोला-पति से तलाक ले लो, नहीं मानने पर दी सुसाइड की धमकी

Young Man Pressured Married Woman To Marry: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक के देसी कट्टा लेकर विवाहित के घर में घुसने और शादी का दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक ने महिला से मारपीट का प्रयास किया। महिला ने सूझबूझ से युवक को कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को युवक को काबू करने में करीब दो घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान युवक ने पुलिस को आत्महत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया लेकिन इससे पहले ही युवक ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया।