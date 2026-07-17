कोटा में मानसून का ‘कमबैक’: शहर समेत ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले

ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ कोटा शहर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। दोपहर के समय शहर के आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। शहर के विभिन्न इलाकों में करीब आधे घंटे तक हुई इस बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। आधे घंटे की इस तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन लंबे समय से पड़ रही उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है।