Jaipur : खुदाई में मिला करोड़ों का खजाना! चांदी की सिल्लियां-सोने के सिक्कों से भरे कलश, पुलिस जांच में जुटी

उधर, जिस स्थान पर यह पूरा मामला सामने आया है, वह जयपुर के सबसे पुराने इलाकों में शामिल है। स्थानीय लोगों के बीच भी लंबे समय से चर्चा रही है कि यह हवेली कभी एक समृद्ध व्यापारी परिवार की थी। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि खुदाई के दौरान वास्तव में कोई खजाना मिला था। ऐसे में शिकायत, वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी। फिलहाल यह मामला राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ है।