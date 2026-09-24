उज्जैन के जिस घर में बीता सीएम मोहन यादव का बचपन, अब उसी पर लगा लाल निशान

Ujjain CM Mohan Yadav Ancestral House: मध्यप्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच पुराने शहर की सड़कें चौड़ी करने की कवायद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पैतृक घर तक पहुंच गई है। खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने के लिए नगर निगम ने सर्वे और मार्किंग शुरू कर दी है। इस मार्ग की जद में मुख्यमंत्री का पुश्तैनी मकान भी आ रहा है। निगम की टीम ने मकान पर लाल निशान लगाए हैं। कुल 272 मकान-दुकान प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री की बहन और नगर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि इसी घर में हमारा बचपन बीता है। मकान भले ही परिवार की स्मृतियों से जुड़ा है, लेकिन शहर के विकास और सिंहस्थ की व्यवस्थाओं के लिए प्रभावित हिस्सा देने को परिवार तैयार है।