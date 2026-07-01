1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में फैंस के बीच पहुंचे इम्तियाज अली को पंजाब बहुत पसंद, लव स्टोरी पर की बात

imtiaz ali in indore: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे जाने-माने डायरेक्टर इम्तियाज अली, लीक से हटकर फिल्म बनाने को लेकर कही बड़ी बात, पंजाब की मिट्टी की कहानियां बहुत पसंद, लव स्टोरी पर की बात
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jul 01, 2026

imtiaz ali in indore on love story angle

imtiaz ali in indore on love story angle: फैंस के बीच इंदौर पहुंचे इम्तियाज अली ने पत्रिका से की खास बात, लीक से हटकर फिल्म बनाने का खोला राज। (फोटो सोर्स: इम्तियाज अली फेसबुक पेज)

imtiaz ali in indore: हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक इम्तियाज अली इंदौर पहुंचे। इस दौरान वे हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के शो के बाद दर्शकों से मिले और उनके विचार जाने। इसके साथ ही शहर के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचाने जाने वाले डेली कॉलेज पहुंचे और वहां कि इमारतों को देख उन्होंने इंदौर कि इस धरोहर की प्रशंसा की।

''फिल्म में भले ही कितना भी ड्रामा, इमोशन, एक्शन या संस्पेस हो कोई भी फिल्म बगैर प्यार के कहानी की पूरी नहीं हो सकती है। मैं तो जिंदगी भी प्यार के बिना अधूरी ही मानता हूं।''

-इम्तियाज अली, डायरेक्टर

पत्रिका के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने (imtiaz ali) लव स्टोरी के एंगल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब तक की मेरी हर एक फिल्म में लव स्टोरी शामिल है। भले ही वह पुराने दौर की हो या वर्तमान दौर की। प्रेम कहानी का अपना स्थान होता है।

इम्तियाज अली ने इन सवालों के दिए जवाब

Q. वर्तमान दौर से अलग हटकर फिल्म बनाने का रिस्क क्यों?

ऐसा नहीं है कि हमेशा हम एक ही दिशा में आगे बढ़ें। कई बार दिशा के विपरीत जाने में भी भलाई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड के विपरीत जाने में भी समझदारी और चतुराई है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलता है।

Q. फिल्मों के चुनाव का क्या तरीका होना चाहिए?

मैं कभी फिल्मों का चुनाव नहीं करता हूं। जैसे हमें किसी भी कार्य के लिए किस्मत चुनती है, वैसे ही फिल्म का विषय भी मुझे चुनता है। इससे मैं खुश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट मुझे मिला है, उससे मुझे पूरी तरह न्याय करना ही चाहिए।

Q. फिल्मों में ज्यादातर पृष्ठभूमि में पंजाब ही शामिल होने का कोई विशेष कारण?

पंजाब हमेशा से ही मेरे दिल के करीब रहा है। इसलिए जब वी मैट से लेकर अब तक कई फिल्मों में पंजाब शामिल हो ही जाता है। यहां कि मिट्टी की कहानी अकसर मेरे मन को छू जाती है। फिल्म चमकीला के दौरान और उससे पहले कई फिल्मों की स्टोरी लाइन मुझे पंजाब से ही मिली।

Q. बंटवारे का सच कैसे सामने आया और कितनी सत्यता है?

पंजाब में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, जो कि बंटवारे का दंश झेल चुके थे। ऐसे लगभग 100 परिवारों से मैं मिला। उनकी कहानियां सुनीं। ऐसी कहानियां मेरे दिल को छू गईं। फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कहानी में एक 95 वर्षीय बुजुर्ग आज भी उस समय में अपने प्यार को महसूस करता नजर आता है।

क्या यूरोप की भीषण गर्मी है भारत के कल की तस्वीर! आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत

ये भी पढ़ें
Climate Change in India Europe give warning

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में फैंस के बीच पहुंचे इम्तियाज अली को पंजाब बहुत पसंद, लव स्टोरी पर की बात

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में आज टैक्स जमा करने का आखिरी दिन, निगम दे रहा विशेष छूट

Indore Municipal Corporation
इंदौर

कोर्ट के फैसले से टूट गई राजा रघुवंशी के परिवार की उम्मीद! रोने लगे पिता

Raja Raghuvanshi Murder Case
इंदौर

एक व्यक्ति एक बार ही बने प्रधानमंत्री, MP हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 3 अगस्त तक का समय दिया

one time prime minister
इंदौर

इंदौर में सामने आया ‘संपत्तिकर नामांतरण’ घोटाला, अब IP एड्रेस से होगी जांच

property tax indore:343 संपत्तिकर खातों का नामांतरण करने का घोटाला (Photo Source: AI Image)
इंदौर

Breaking News: जेल नहीं जाएगी राजा हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी, हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

Raja Raghuvanshi murder case: हाइकोर्ट ने दी बड़ी राहत (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.