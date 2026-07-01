इंदौर में फैंस के बीच पहुंचे इम्तियाज अली को पंजाब बहुत पसंद, लव स्टोरी पर की बात

imtiaz ali in indore: हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक इम्तियाज अली इंदौर पहुंचे। इस दौरान वे हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के शो के बाद दर्शकों से मिले और उनके विचार जाने। इसके साथ ही शहर के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचाने जाने वाले डेली कॉलेज पहुंचे और वहां कि इमारतों को देख उन्होंने इंदौर कि इस धरोहर की प्रशंसा की।