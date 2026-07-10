ई-रिक्शा के रूट तय करेंगे कलेक्टर, एमपी में लागू होगा इंदौर मॉडल

जिस इंदौर मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है, उसी शहर में इसका असर सीमित नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालकों ने अब तक रूट आधारित पंजीयन नहीं कराया है। इसके चलते कई चालक निर्धारित व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे। यातायात पुलिस कार्रवाई करती है तो कई बार चालकों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद की स्थिति भी बन जाती है। परिवहन विभाग का मानना है कि नई नीति लागू होने के बाद जिला प्रशासन के पास स्पष्ट अधिकार होंगे और ई-रिक्शा संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।