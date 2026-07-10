‘एक साथ बुझ गए घर के 2 चिराग…’ अंतिम संस्कार में रो पड़ा पूरा गांव, नागदा में हादसा

Nagda news: एमपी के नागदा शहर से 6 किमी. दूर स्थित गांव गिदगढ़ में एक ही घर के दो चिराग हमेशा के लिए चले गए। दो भाइयों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है। बता दे कि बकरी चराने गए चचेरे भाइयों की नहाने के दौरान खाल में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों की उम्र 14 वर्ष थी। दोनों समीप स्थित गांव निपानिया में कक्षा 8वीं में पढ़ते थे। देर शाम दोनों मासूम बच्चों को अंतिम संस्कार हुआ। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया है।