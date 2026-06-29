बीड़ी नहीं दी तो मार दी तलवार, सीने के हुए दो हिस्से, नागदा में शराबी के हमले से युवक की मौत

Youth killed for Beedi- मध्य प्रदेश के नागदा क्षेत्र में छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। ई-ब्लॉक टापरी क्षेत्र में रविवार करीब शाम 6 बजे शराब पीने के दौरान दो लोगों में कहासुनी हो गई। जिस पर एक अधेड़ ने युवक पर तलवार से जानलेवा हमला (Sword attack) कर दिया। घटना में युवक की मौत हो गई। सूचना पर बिरलाग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जानकारी जुटाई। वहीं आरोपी को भी हिरासत में लिया है। पड़ताल के लिए फोरेंसिक टीम को रतलाम से बुलाया गया। पुलिस ने अधेड़ पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि चार लोगों ने मिलकर हत्या की है।