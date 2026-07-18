पहले चाकू से हमला, फिर चलते ट्रक से कुचल दिया मुंह, नागदा में पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या

Nagda Murder Case: मध्य प्रदेश के नागदा में सनसनीखेज तरीके से शख्स की हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। इस हत्या की साजिश करने वाली पत्नी, प्रेमी सहित अन्य दो को खाचरौद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही चारों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड में भी लगाया है। यह निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को लेकर सनसनीखेज है, क्योंकि हाल ही में देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें नवविवाहिता द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार रही है। ऐसे में यह निर्णय ऐसी युवतियां जो प्रेमी के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रही है, उनके लिए सबक रहेगा।