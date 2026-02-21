21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागदा

अमिताभ बच्चन के खिलाफ MP में केस दर्ज, KBC में इस शहर को बताया ‘छोटा सा प्यासा गांव’

MP News: एमपी की जिला अदालत ने अमिताभ बच्चन और सोनी नेटवर्क के सीईओ के खिलाफ परिवाद स्वीकार कर जांच के आदेश दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

नागदा

image

Akash Dewani

Feb 21, 2026

case against amitabh bacchan and sony tv ceo in nagda district court over KBC comment mp news

case against amitabh bacchan over KBC comment (फोटो- Sony TV Website)

Case Against Amitabh Bacchan: टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में उज्जैन के नागदा को पानी की समस्या से जूझता छोटा सा गांव बताने के कथित बयान ने कानूनी विवाद का रूप ले लिया है। ज्यायालय अभिनेता अमिताभ बच्चन और सोनी नेटवर्क के सीईओ गौरव बैनर्जी (Sony Network CEO Gaurav Banerjee) के खिलाफ दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए सीआइएस में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए है। साथ ही संबंधित थाने से जांच प्रतिवेदन मांगा गया है, जिसे अगली सुनवाई 9 अप्रेल को प्रस्तुत करना होगा। यह परिवाद 18 फरवरी को अभिभाषक लक्ष्मण सुंदरा ने दायर किया है। प्रकरण की पैरवी अभिभाषक राजेश मंडवारिया और दीपमाला अवाना ने की। (MP News)

भ्रामक जानकारी से शहर की छवि धूमिल

अभिभाषक जैना श्रीमाल के अनुसार 23 दिसंबर को प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) शो में एंकर अमिताभ बच्चन ने नागदा को छोटा गांव और पानी संकटग्रस्त बताया गया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। आवेदन में कहा कि नागदा मालवा का प्रमुख रेलवे जंक्शन है। इसकी आबादी डेढ़ लाख से अधिक है। यह औद्योगिक नगर की श्रेणी में आता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीन बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं।

प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जो वर्तमान में लंबित है। शहर का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसे महाभारतकालीन नगरी बताया गया है। शहर के समीप चंबल नदी बहती है, जिसमें वर्षभर पानी उपलब्ध रहता है। इसी से औद्योगिक इकाइयों का संचालन होता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कार्यस् म के प्रसारण के बाद नागदा की छवि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हुई है। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच प्रतिवेदन तलब किया है। अब 9 अप्रैल की सुनवाई पर अगला घटनाक्रम स्पष्ट होगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

8 फीट दूर जा गिरी आंख! रिटायर्ड फौजी ने राइफल से सिर पर मारी गोली, मची सनसनी
ग्वालियर
retired army man shoots himself with licensed rifle dies in gwalior mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 05:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Nagda / अमिताभ बच्चन के खिलाफ MP में केस दर्ज, KBC में इस शहर को बताया ‘छोटा सा प्यासा गांव’

बड़ी खबरें

View All

नागदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांव चलो, बूथ चलो अभियान के तहत पंचायत स्तर पर संगठन विस्तार जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने की पहल

गांव चलो, बूथ चलो अभियान के तहत पंचायत स्तर पर संगठन विस्तार जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने की पहल
समाचार

ग्राम पंचायत झारडा के 25 कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा आवेदन कम वेतन और अस्थायी सेवा से कर्मचारी परेशान

ग्राम पंचायत झारडा के 25 कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा आवेदन कम वेतन और अस्थायी सेवा से कर्मचारी परेशान
समाचार

समझौते को कृषि और किसान हितों के खिलाफ बताते हुए सौंपा ज्ञापन ट्रेड डील को लेकर किसानों में बढ़ा आक्रोश

समझौते को कृषि और किसान हितों के खिलाफ बताते हुए सौंपा ज्ञापन ट्रेड डील को लेकर किसानों में बढ़ा आक्रोश
समाचार

पीएम श्री शासकीय रवींद्र उमावि माकड़ौन का वार्षिकोत्सव संपन्न

पीएम श्री शासकीय रवींद्र उमावि माकड़ौन का वार्षिकोत्सव संपन्न
समाचार

अंतरराष्ट्रीय कथावाचक गोरांगी गौरी महाराज के प्रवचनों से भावविभोर हुए श्रद्धालु

अंतरराष्ट्रीय कथावाचक गोरांगी गौरी महाराज के प्रवचनों से भावविभोर हुए श्रद्धालु
नागदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.