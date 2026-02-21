अमिताभ बच्चन के खिलाफ MP में केस दर्ज, KBC में इस शहर को बताया ‘छोटा सा प्यासा गांव’

Case Against Amitabh Bacchan: टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में उज्जैन के नागदा को पानी की समस्या से जूझता छोटा सा गांव बताने के कथित बयान ने कानूनी विवाद का रूप ले लिया है। ज्यायालय अभिनेता अमिताभ बच्चन और सोनी नेटवर्क के सीईओ गौरव बैनर्जी (Sony Network CEO Gaurav Banerjee) के खिलाफ दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए सीआइएस में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए है। साथ ही संबंधित थाने से जांच प्रतिवेदन मांगा गया है, जिसे अगली सुनवाई 9 अप्रेल को प्रस्तुत करना होगा। यह परिवाद 18 फरवरी को अभिभाषक लक्ष्मण सुंदरा ने दायर किया है। प्रकरण की पैरवी अभिभाषक राजेश मंडवारिया और दीपमाला अवाना ने की। (MP News)