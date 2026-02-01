बिछड़ौद में कांग्रेस कमेटियों का गठन, प्रकोष्ठों में अध्यक्ष नियुक्त

बैठक के दौरान ओबीसी, अल्पसंख्यक, सोशल मीडिया एवं सेवादल कांग्रेस के पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। ओबीसी प्रकोष्ठ में शंकर पाटीदार एवं अनवर मंसूरी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में रहीम मंसूरी एवं सलीम खां, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में अर्जुन मालवीय एवं सचिन सोलंकी तथा सेवादल कांग्रेस में सिद्धनाथ मालवीय एवं राजेश रंगवाल को अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ ग्रामीण शंकरलाल आर्य, नरेंद्र सोलंकी, पीयूष दवे, कैलाश राठौर, गगन शर्मा, दिलीप प्रजापति, पंकज चौधरी, सत्तार खां, पंकज विश्वकर्मा, लक्की वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय बनाते हुए आगामी राजनीतिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान की जाएगी।