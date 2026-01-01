‘यश के पीछे भागने से नहीं, भगवान के रस से मिलता है सच्चा यश’

उन्हेल. नगर के लिए शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक बन गया। विगत सात दिनों से चल रही श्रीमद्भागवत कथा का विश्राम श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं के सागर में डूबे वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कथा विश्राम के अवसर पर भव्य शोभायात्रा और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्मलाभ अर्जित किया।श्रीमद्भागवत कथा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कथा का वाचन वृंदावनवासी सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य श्री गोरांगी गौरी महाराज द्वारा किया गया। कथा पांडाल में उपस्थित प्रत्येक श्रोता कथा विश्राम के समय भावुक नजर आया। महाराज श्री ने द्वारिकालिला महोत्सव, सुदामा पूजन और भागवत धर्म के गूढ़ प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि भागवत कथा इतनी दिव्य है कि सात दिन नहीं, सात हजार दिन भी इसका श्रवण किया जाए तो भी कम है। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा निरंतर हम पर बरसती है, लेकिन माया के पर्दे के कारण वह हमें दिखाई नहीं देती।