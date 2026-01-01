कंकराज में आनंद उत्सव में बांटे पुरस्कार तो खिले चेहरे

बड़नगर. ग्राम कंकराज में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं बैडमिंटन क्लब, शासकीय चिकित्सालय बड़नगर के संयुक्त तत्वावधान में आनंद उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण, सम्मान समारोह और सदस्यता अभियान की एक साथ शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कर्मचारियों, चिकित्सकों और ग्रामीणजनों की बड़ी सहभागिता देखने को मिली। आनंद उत्सव का शुभारंभ अतिथियों द्वारा आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि के पूजन-अर्चन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी उदय कुमार अग्निहोत्री उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ कर्मचारी नेता देवीदास मुलचंदानी ने की। विशेष अतिथि के रूप में सांची दुग्ध संघ कंकराज के अध्यक्ष शंकरलाल वर्फा, डॉ. विजय कुमार मालवीय एवं डॉ. पल्लवी सोलंकी मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत पुष्पमालाओं, दुपट्टा ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कन्हैयालाल वर्फा ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल बड़नगर में अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्षभर तनावमुक्त रखने के उद्देश्य से सहज योग, ध्यान, बैडमिंटन, क्रिकेट, राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाता है। हाल ही में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में डॉ. विजय मालवीय के नेतृत्व में सिविल हॉस्पिटल टीम ने भाग लिया, जहां डॉ. सुयश श्रीवास्तव ने तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर हैट्रिक बनाई और मैन ऑफ द मैच बने। वहीं कन्हैयालाल वर्फा ने राज्य स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर संस्थान को गौरवान्वित किया।
बैडमिंटन डबल्स प्रतियोगिता में डॉ. शिवम जाट और बालकृष्ण प्रजापत की जोड़ी विजेता रही, जबकि डॉ. अनंगपाल सिंह तोमर और पंकज चौरसिया की टीम उपविजेता रही। सभी खिलाड़ियों को मंच पर सम्मानित कर पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान रविराज यादव ने उपस्थितजनों को ध्यान और सहज योग के माध्यम से तनावमुक्त जीवन जीने के उपायों का प्रशिक्षण दिया। आयोजन ने खेल, स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली का प्रभावी संदेश दिया।
