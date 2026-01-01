कंकराज में आनंद उत्सव में बांटे पुरस्कार तो खिले चेहरे

बड़नगर. ग्राम कंकराज में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं बैडमिंटन क्लब, शासकीय चिकित्सालय बड़नगर के संयुक्त तत्वावधान में आनंद उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण, सम्मान समारोह और सदस्यता अभियान की एक साथ शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कर्मचारियों, चिकित्सकों और ग्रामीणजनों की बड़ी सहभागिता देखने को मिली। आनंद उत्सव का शुभारंभ अतिथियों द्वारा आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि के पूजन-अर्चन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी उदय कुमार अग्निहोत्री उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ कर्मचारी नेता देवीदास मुलचंदानी ने की। विशेष अतिथि के रूप में सांची दुग्ध संघ कंकराज के अध्यक्ष शंकरलाल वर्फा, डॉ. विजय कुमार मालवीय एवं डॉ. पल्लवी सोलंकी मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत पुष्पमालाओं, दुपट्टा ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया।