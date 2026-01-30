30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

MP में वाहन खरीदारों को मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, कंपनियां देंगी आकर्षक ऑफर

MP News: एक साल के इंतजार के बाद उज्जैन का विक्रम व्यापार मेला 2026 वाहन खरीदारों के लिए सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। 50 प्रतिशत रोड टैक्स छूट और कंपनियों के आकर्षक ऑफर से मेला ऐतिहासिक बनने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Jan 30, 2026

Vikram Vyapar Mela 2026 50 percent road tax discount on vehicle company offers mp news

50 percent road tax discount on vehicles in Vikram Vyapar Mela 2026 (फोटो- Patrika.com)

MP News: एक साल के इंतजार के बाद विक्रम व्यापार मेला 2026 (Vikram Vyapar Mela 2026) वाहन खरीदारों के लिए बड़ी राहत और फायदे की सौगात लेकर आ रहा है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उज्जैन विक्रम व्यापार मेला और ग्वालियर के माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में वाहनों पर मोटरयान कर (रोड टैक्स) में 50 प्रतिशत छूट को मंजूरी दे दी है। टैक्स में इस बड़ी राहत के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों और डीलरों के आकर्षक ऑफर मिलने से उज्जैन मेले में वाहन बिक्री के नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद जताई जा रही है।

रोड टैक्स पर मिलेगी 50% तक की छूट, मिलेंगे आकर्षक ऑफर्स

50 प्रतिशत रोड टैक्स छूट (50% road tax discount), कंपनियों के आकर्षक ऑफर और बड़े आयोजन के चलते इस बार विक्रम व्यापार मेला वाहन खरीदारों के साथ साथ डीलरों के लिए भी फायदे का सौदा साबित होने जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार भी उज्जैन मेला प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला व्यापार मेला बनेगा। परिवहन विभाग दो दिनों में रोड टैक्स छूट से संबंधित अधिसूचना जारी करेगा। आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक एनआइसी सॉफ्टवेयर में आवश्यक अपडेट के बाद मेले में वाहन बिक्री करने वाले कारोबारियों को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।

15 से शुरू होगा मेला, 223 दुकानें लगेंगी

विक्रम व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू होगा। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार मेला और भी बड़े स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। मेले में चार पहिया वाहनों की 123 दुकानें, दोपहिया वाहनों की 40 दुकानें और फूड जोन की 60 दुकानें सहित कुल 223 दुकानें रहेंगी। नामी और ब्रांडेड ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही मेले में भागीदारी के लिए रुचि दिखाई है। यह मेला पिछले वर्ष की भांति इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के विशाल ग्राउंड में लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य बढ़ती भीड़ और वाहनों की संख्या को देखते हुए खरीदारों और डीलरों दोनों को बेहतर सुविधाएं देना है। बड़े ग्राउंड में पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्टॉल व्यवस्था अधिक सुचारु रहने की उम्मीद है।

उज्जैन ने ग्वालियर का रिकॉर्ड तोड़ा था

आरटीओ संतोष मालवीय के अनुसार उज्जैन में वाहन मेले की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी। पहले ही साल मेले में 23,705 वाहन बिके थे, जिससे शासन को 122.11 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उस वर्ष ग्वालियर मेले में 27,326 वाहन बिके थे। 2025 में उज्जैन विक्रम व्यापार मेले ने इतिहास रच दिया। ग्वालियर में जहां 28,613 वाहनों की बिक्री से 106 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, वहीं उज्जैन में रिकॉर्डतोड़ 36,223 वाहन बिके और शासन को 313.55 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उज्जैन मेले के ग्वालियर का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

इस बार बड़ा ग्राउंड, बेहतर सुविधाएं

आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेले का शुभारंभ किया था। उस समय सीमित संसाधनों और छोटे ग्राउंड में मेले का आयोजन किया गया, बावजूद इसके आरटीओ की टीम ने सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगातार काम कर डेढ़ लाख से अधिक लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराईं। ग्राहकों की बढ़ती संख्या और सफलता को देखते हुए इस बार बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाला मेला खरीदारों, डीलरों और आमजन तीनों के लिए अधिक सुविधाजनक साबित होगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर फिर होगा आंदोलन! सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा ठोस पक्ष
भोपाल
27 percent obc reservation supreme court hearing delayed mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 07:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP में वाहन खरीदारों को मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, कंपनियां देंगी आकर्षक ऑफर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जूते पहनकर मंदिर में घुसा चोर, माता को प्रणाम किया और चुरा ले गया 4 किलो गहने और छत्र, देखें CCTV

Ujjain News
उज्जैन

बड़ी खबर: सिंहस्थ से पहले शहर में दौड़ेंगी 100 ई-बसें, 10 करोड़ से बनेगा नया डिपो

mp news 100 E-buses to run in ujjain city before Simhastha 2028
उज्जैन

रात का सफ़र पड़ा भारी: महाकाल दर्शन से लौट रहे चार दोस्तों की दर्दनाक मौत, एक माह में दूसरी बड़ी घटना

ujjain news
उज्जैन

MP के 2 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट, 3 कॉलेज भी खुलेंगे; सीएम का बड़ा ऐलान

cm mohan yadav
उज्जैन

एमपी का यह स्टेशन बनेगा रेलवे का नया सेंटर, महाराष्ट्र-गुजरात-राजस्थान की ट्रेनों को जोड़ेगा

Ujjain railway station will connect trains from Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.