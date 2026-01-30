MP में वाहन खरीदारों को मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, कंपनियां देंगी आकर्षक ऑफर

विक्रम व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू होगा। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार मेला और भी बड़े स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। मेले में चार पहिया वाहनों की 123 दुकानें, दोपहिया वाहनों की 40 दुकानें और फूड जोन की 60 दुकानें सहित कुल 223 दुकानें रहेंगी। नामी और ब्रांडेड ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही मेले में भागीदारी के लिए रुचि दिखाई है। यह मेला पिछले वर्ष की भांति इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के विशाल ग्राउंड में लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य बढ़ती भीड़ और वाहनों की संख्या को देखते हुए खरीदारों और डीलरों दोनों को बेहतर सुविधाएं देना है। बड़े ग्राउंड में पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्टॉल व्यवस्था अधिक सुचारु रहने की उम्मीद है।