सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, अतिथियों ने छात्रों को दी सफलता की शुभकामनाएं

माकड़ौन. पीएम श्री शासकीय रविंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव शुक्रवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समापन समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों की उपस्थिति रही। विद्यार्थियों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरक संदेशों के बीच आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।वार्षिकोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा अधिकारी तराना तेज सिंह राठौड़ रहे। विशेष अतिथि के रूप में माकड़ौन तहसीलदार नवीन कुंभकार, जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय माकड़ौन के सदस्य कृष्णपाल सिंह झाला, नगर परिषद उपाध्यक्ष करण सिंह गुर्जर, नमन सारस्तकीड़ा अधिकारी शासकीय महाविद्यालय माकड़ौन, श्रीधरकरमरकर संकुल प्राचार्य नांदेड़, कन्या उमावि माकड़ौन के प्राचार्य मोहन अंबोदीया तथा किशोर पवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएम श्री रविंद्र उमावि माकड़ौन के प्राचार्य एवं संकुल प्रभारी मनोहर नागर ने की।