30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, अतिथियों ने छात्रों को दी सफलता की शुभकामनाएं

पीएम श्री शासकीय रवींद्र उमावि माकड़ौन का वार्षिकोत्सव संपन्न

less than 1 minute read
Google source verification

नागदा

image

Nitin chawada

Jan 30, 2026

पीएम श्री शासकीय रवींद्र उमावि माकड़ौन का वार्षिकोत्सव संपन्न

माकड़ौन. पीएम श्री शासकीय रविंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव शुक्रवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समापन समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों की उपस्थिति रही। विद्यार्थियों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरक संदेशों के बीच आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।वार्षिकोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा अधिकारी तराना तेज सिंह राठौड़ रहे। विशेष अतिथि के रूप में माकड़ौन तहसीलदार नवीन कुंभकार, जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय माकड़ौन के सदस्य कृष्णपाल सिंह झाला, नगर परिषद उपाध्यक्ष करण सिंह गुर्जर, नमन सारस्तकीड़ा अधिकारी शासकीय महाविद्यालय माकड़ौन, श्रीधरकरमरकर संकुल प्राचार्य नांदेड़, कन्या उमावि माकड़ौन के प्राचार्य मोहन अंबोदीया तथा किशोर पवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएम श्री रविंद्र उमावि माकड़ौन के प्राचार्य एवं संकुल प्रभारी मनोहर नागर ने की।

मां शारदे पूजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत

समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां शारदे के पूजन-अर्चन से की गई। इसके पश्चात विद्यालय प्राचार्य मनोहर नागर ने अतिथियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। छात्र-छात्राओं ने नृत्य, नाटक और समूह प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए इसे उनके सर्वांगीण विकास का प्रतीक बताया।

अतिथियों ने विद्यार्थियों को दिया उज्ज्वल भविष्य का संदेश

मुख्य अतिथि तेज सिंह राठौड़ ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ परिणाम की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तहसीलदार नवीन कुंभकार ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सांस्कृतिक मंच से मिली सीख को वार्षिक परीक्षाओं में भी सफलता में बदलें। उन्होंने छात्रों से अनुशासन, परिश्रम और निरंतर अभ्यास को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम का समापन उत्साह और प्रेरणा के वातावरण में हुआ।

ये भी पढ़ें

शादी के नाम पर ठगी का पर्दाफाश: लुटेरी दुल्हन और दो दलाल गिरफ्तार
उज्जैन
ujjain news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Jan 2026 11:28 pm

Published on:

30 Jan 2026 11:23 pm

Hindi News / News Bulletin / सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, अतिथियों ने छात्रों को दी सफलता की शुभकामनाएं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

बॉर्डर-2 फिल्म देखने गए NRI परिवार के वो दहशत से भरे 35 मिनट…दम घुटने लगा, चिल्लाते रहे फिर…

Up news, kushinagar
कुशीनगर

अंतरराष्ट्रीय कथावाचक गोरांगी गौरी महाराज के प्रवचनों से भावविभोर हुए श्रद्धालु

अंतरराष्ट्रीय कथावाचक गोरांगी गौरी महाराज के प्रवचनों से भावविभोर हुए श्रद्धालु
नागदा

MP में बनेगा विश्व का दूसरा ‘डायमंड वाला म्यूजियम’, सरकार ने करोड़ों रूपए किए मंजूर

panna diamond museum location change third time mp news
पन्ना

खेलो एमपी यूथ गेम्स

पुरुष वर्ग के फाइनल में इंदौर ने जबलपुर को 54 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
ग्वालियर

13 बच्चों का नामांकन, भवन क्षतिग्रस्त होने पर जारी किए थे आदेश

13 बच्चों का नामांकन, भवन क्षतिग्रस्त होने पर जारी किए थे आदेश
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.