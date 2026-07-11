‘चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी पार्टी का होता है’, दतिया विवाद पर बोले जगदीश देवड़ा

इधर, दतिया में शुक्रवार रात से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। वे शाम को भोपाल पहुंचकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने दतिया से रवाना होने से पहले मीडिया से बात की और कहा कि मैंने कल भी विस्तार से कहा था और आज भी कह रहा हूं कि यह पार्टी का निर्णय है। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि मैंने जो फुटेज सोशल मीडिया पर देखें हैं, पेट्रोल डालते हुए, मिट्टी का तेल डालते हुए, ऐसा कोई कार्य नहीं करें। पार्टी के फोरम स्तर पर अपनी बात की जाती है, इस तरीके से व्यक्त नहीं की जाती। नपे-तुले शब्दों में अपनी बात रखते हुए नरोत्तम भोपाल के लिए रवाना हो गए।