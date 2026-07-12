एमपी में एथेनॉल प्लांट भेजा 2000 करोड़ का चावल, वो भी रास्ते में गायब

राज्य सरकार धान खरीदकर चावल तैयार कराने मिलर्स को देती है। खेल यहीं से शुरू होता है। मिलर्स धान के बदले खराब किस्म के टूटे चावल सरकारी गोदामों में जमा कराते रहे हैं। पोल खुलने के बाद चावल की अदला-बदली का नया तरीका अपनाया। एफसीआइ गोदाम संचालकों की मिलीभगत से एथेनॉल संयंत्रों को खराब और टूटे चावल की जगह फोर्टिफाइड चावल आवंटित कर दिया। इस चावल को मिलर्स के पास ले जाना था। जमा कराने के बाद मिलर्स के पास स्टॉक टूटा और खराब चावल एथेनॉल संयंत्र को भेजकर यही फोर्टिफाइड चावल दोबारा एफसीआइ गोदाम में जमा कराना था। इससे राइस मिलर्स, एफसीआइ के अधिकारी - कर्मचारियों और एथेनॉल संयंत्र के अमले के कॉकस द्वारा 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त कमाई किए जाने की तैयारी थी। लेकिन, चावल लोड ट्रकों के एथेनॉल संयंत्र के बजाय राइस मिलर्स के गोदाम पहुंचने से इसकी पोल खुल गई तो ट्रक के ट्रक गायब कर दिए गए।