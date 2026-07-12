‘पत्थर फेंकने वाली पागल नहीं…’, पति ने लगाई थी नशे की लत, भोपाल में बेटी को देखते ही बदला जीवन

पुलिस ने उसे संरक्षण में लिया, तब उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उलझे हुए लंबे बाल, गले में एक दर्जन तार, मालाएं और लोहे के छल्ले, हाथों में गाड़ियों के नट-बोल्ट… मानो उसकी पूरी जिंदगी का दर्द उसके शरीर पर लटक रहा हो। हाथ पर पति का नाम लिखा था। इसके बाद शुरू हुआ उसकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने का प्रयास। पुलिस ने पहले बाल कटवाए, नहलवाया, नए कपड़े पहनवाए और इलाज शुरू कराया। धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य सुधरने लगा। इसी दौरान पुलिस ने उसके मायके वालों का पता लगाया और बेटी को खोज निकाला। ममता ने नई जिंदगी का रुख किया।