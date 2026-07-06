Twisha Sharma case: सास गिरिबाला सिंह के जेवरों की तलाश तेज, कई जिलों में पहुंची टीम

कटारा हिल्स थाने के प्रभारी सुनील दुबे के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है, जो इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की नजर में एक आपराधिक गिरोह आया है, जिसके तीन संदिग्ध लोगों का पीछा भी किया है। इस दौरान के डर से आरोपी थैला छोड़कर भागने में सफल हो गए, जिसमें चांदी के जेवर, एक रिवॉल्वर और अन्य सामान भी था। पुलिस इनकी तलाश में अलग-अलग जिलों में दबिश भी दे रही है। पुलिस ने भोपाल के पड़ोसी जिले रायसेन, अशोकनगर, गुना समेत आधा दर्जन स्थानों पर चोरों की तलाश में दबिश दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ हद तक सफलता भी मिली है, जल्द ही यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।