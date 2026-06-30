Twisha Case : गिरिबाला के घर से चोरी गई लाइसेंसी पिस्टल समेत सामान बरामद, 6 बदमाशों की तलाश में पुलिस

आपको बता दें कि, 12 मई की रात ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। नोएडा की रहने वाली एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई 2026 को ट्विशा अपने ससुराल वाले घर के टेरेस पर फंदे से लटकी मिली थी। गिरिबाला और समर्थ सिंह रात को ही एम्स भोपाल लेकर पहुंचे, जहां ट्विशा को मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद मामला तब उलझा जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर सबूत नष्ट करने के आरोप लगे।