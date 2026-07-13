एमपी के किसी जिला अस्पताल में न माइक्रोबायोलॉजी लैब न एक्सपर्ट, अनुभव से डॉक्टर दे रहे रिजर्व श्रेणी के एंटीबायोटिक्स

MP News :मध्य प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में प्रशिक्षित एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हैं। सिर्फ दो जिलों में कामचलाऊ माइक्रोबायोलॉजी लैब हैं। यहां भी एमडी पैथोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ही जांच कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अनुभव और लक्षणों के आधार पर मरीजों को एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि, रिजर्व और अंतिम विकल्प के तौर पर उपयोग होने वाले एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इससे तेजी से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यह हकीकत एनएचएम एमपी की क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के अध्ययन में सामने आई है।