एमपी में समय पर काम नहीं तो अफसरों पर लगेगी पेनल्टी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन

अगर किसी व्यक्ति को निश्चित समय सीमा में सेवा नहीं दी जाती है या आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो वो 30 दिन में प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 60 दिन के अंदर द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। इसके लिए दोनों अपील अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी हैं। यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी को लगता है कि संबंधित अधिकारी ने बिना पर्याप्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त पेनाल्टी लगा सकेगा जो 500 रुपए से कम और 5 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी। यदि अधिकारी ने बिना कारण सेवा देने में विलंब किया है तो उस पर 250 रुपए प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी लगाई जाएगी जो अधिकतम 5 हजार होगी। लेकिन पेनाल्टी लगाने के पहले संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अधिकार देना होगा।