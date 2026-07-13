Maharashtra TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक 12 गिरफ्तार, सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में

पिछले हफ्ते इस मामले में उत्तर प्रदेश से तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आगरा स्थित एक निजी प्रिंटिंग कंपनी के कर्मचारी नरेश कुमार महोरे, संजयकुमार शर्मा और बाबूलाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन तीनों ने प्रश्नपत्रों की छपाई प्रक्रिया के दौरान इन्हें एक सुरक्षित केंद्र से बाहर निकाला। पुलिस को शर्मा के पास से तीन कारतूस भी मिले है। तीनों को ठाणे जिले के भिवंडी लाया गया, जहां कथित प्रश्नपत्र लीक का मामला पहली बार सामने आया था। एसआईटी ने खुलासा किया था कि यह गिरोह दिल्ली, आगरा, बिहार और हरियाणा तक फैला हुआ था।