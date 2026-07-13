अब पेपर नहीं, डिजिटल होगी एयर इंडिया की टेक्निकल लॉगबुक, DGCA की हरी झंडी

डीजीसीए से मंजूरी मिलने के साथ ही एयर इंडिया अपने पूरे B787 वाइडबॉडी बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल लॉगबुक अपनाने वाली पहली एयरलाइनों में से एक बन गई है, जिससे पूरे बेड़े में ETL लागू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल लॉगबुक पारंपरिक पेपर-आधारित मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जगह एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म लेती है, जिससे एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग गतिविधियों का प्रबंधन तेजी से और ज़्यादा सटीक व कुशल तरीके से हो पाता है।