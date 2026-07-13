’22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं’, अवध ओझा के बयान से छिड़ी सियासी बहस

ओझा ने कहा कि आज हमारे देश में पाकिस्तान और मुसलमानों के नाम पर राजनीति चमकाना बहुत आसान हो गया है। उनका मानना है कि भारत को पाकिस्तान जैसे कमजोर देश से उलझकर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि चीन जैसे बड़े और ताकतवर देशों से मुकाबला करने पर ध्यान देना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने मुसलमानों का जिक्र करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बदल रही। उन्होंने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही।