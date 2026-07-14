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नागपुर में 18 जुलाई को उद्धव ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन; संजय राउत बोले- हिंदुओं को जगाने के लिए हो रहा राम रक्षा आंदोलन

Ram Raksha Andolan: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि 18 जुलाई को नागपुर में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में 'राम रक्षा आंदोलन' के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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मुंबई

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Anand Shekhar

Jul 14, 2026

Ram Mandir Donation Controversy

संजय राउत (Photo-IANS)

Ram Raksha Andolan: शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे 18 जुलाई 2026 को शाम 4:30 बजे नागपुर में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। पार्टी सांसद संजय राउत ने मंगलवार को बताया कि संघ के गढ़ नागपुर में समाज और हिंदुओं को जागरूक करने के लिए राम रक्षा आंदोलन होने जा रहा है।

संजय राउत ने कहा कि मुंबई से शुरू हुआ राम रक्षा आंदोलन अब नागपुर पहुंच रहा है। हर कोई जानता है कि अयोध्या राम मंदिर और कई अन्य बड़े मंदिरों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और लूटपाट हुई है। यहां तक कि भगवान के दानपात्रों को भी कथित तौर पर लूटा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। राउत ने आगे दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी हाल ही में बेलगावी में हुई एक बैठक में राम मंदिर में हुई इन कथित चोरियों और गड़बड़ियों पर चिंता जताई थी।

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Updated on:

14 Jul 2026 07:58 pm

Published on:

14 Jul 2026 07:58 pm

Hindi News / National News / नागपुर में 18 जुलाई को उद्धव ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन; संजय राउत बोले- हिंदुओं को जगाने के लिए हो रहा राम रक्षा आंदोलन

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