नागपुर में 18 जुलाई को उद्धव ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन; संजय राउत बोले- हिंदुओं को जगाने के लिए हो रहा राम रक्षा आंदोलन

संजय राउत ने कहा कि मुंबई से शुरू हुआ राम रक्षा आंदोलन अब नागपुर पहुंच रहा है। हर कोई जानता है कि अयोध्या राम मंदिर और कई अन्य बड़े मंदिरों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और लूटपाट हुई है। यहां तक कि भगवान के दानपात्रों को भी कथित तौर पर लूटा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। राउत ने आगे दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी हाल ही में बेलगावी में हुई एक बैठक में राम मंदिर में हुई इन कथित चोरियों और गड़बड़ियों पर चिंता जताई थी।