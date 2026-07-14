दिल्ली में फरार चल रहे कांस्टेबल मनीष ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत

Delhi Police Constable Suicide: पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल मनीष भाटी ने आत्महत्या कर ली है। मंगलवार शाम को उसका शव ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार के पास एक पार्क में मिला। मनीष ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उसने सोमवार तड़के कल्याणपुरी इलाके में अपनी पत्नी प्रियंका की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रियंका का उस दिन जन्मदिन था। जन्मदिन की बधाई न देने पर दोनों के बीच सड़क पर तीखी बहस हुई थी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।