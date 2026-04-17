आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने कर ली सगाई, मंगेतर संग साझा कीं तस्वीरें, जानें कौन है ईशान मेहरा

आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने 17 अप्रैल को अपने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई का एलान किया है। शाहीन ने सोशल मीडिया पर कुछ बेहद खास और रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए इस खुशखबरी को फैंस के साथ साझा किया। उनकी पोस्ट सामने आते ही इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक हर कोई उन्हें शुभकामनाएं देता नजर आया। इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे हैं। एक फोटो में दोनों एक वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं एक फोटो में दोनों किसी एकांत जगह पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैंं।