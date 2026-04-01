अमेरिका में रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की मची धूम, 20 मिनट की क्लिप ने उड़ाया गर्दा, रिलीज से पहले ही ऑस्कर की भविष्यवाणी

Ramayana Ranbir Kapoor: आदित्य धर की 'धुरंधर' के बाद डायरेक्टर नितेश तिवारी और एक्टर रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' से भारतीय सिनेमा में एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। नितेश तिवारी की इस सबसे बड़े बजट वाली फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। हाल ही में लास वेगास में आयोजित हुए 'सिनेमाकॉन' इवेंट में 'रामायण' के मेकर्स ने इसकी 20 मिनट की एक स्पेशल फुटेज दिखाई, जिसे देखते हुए वहां मौजूद मूवी एक्सपर्ट्स और दर्शकों ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाईं और इसकी प्रशंसा किये बिना रह नहीं पाए।