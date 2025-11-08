720 फिल्मों में निभाया लीड रोल, 400 से ज्यादा रहीं हिट, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है दर्ज, ऐसे हुई मौत

प्रेम नजीर का असली नाम अब्दुल खादर था। इसी नाम से उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी, लेकिन दूसरी फिल्म Visappinte Vili की रिलीज के वक्त अब्दुल खादर ने अपना नाम बदल लिया और वह प्रेम नजीर बन गए। जैसे ही नाम बदला वैसे ही इनकी जिंदगी बदल गई। मलयालम सिनेमा पर लगभग तीन दशकों तक राज करने वाले प्रेम नजीर ने 1950 के दशक से 1980 के दशक के आखिर तक एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उन्होंने 720 से भी ज्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अपने करियर में वह एक साथ 2 और 3 शिफ्ट में काम करने के लिए जाने जाते थे, और साल में लगभग 30 फिल्मों में दिखाई देते थे।