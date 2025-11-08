Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

720 फिल्मों में निभाया लीड रोल, 400 से ज्यादा रहीं हिट, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है दर्ज, ऐसे हुई मौत

Bollywood Actor: एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी एक्टिंग से ऐसा इतिहास रचा की बड़े-बड़े सुपरस्टार्स देखते रह गए। 720 से ज्यादा फिल्में की, 400 हिट रहीं और 50 ब्लॉकबस्टर रही...आइये जानते हैं कौन है जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हुआ दर्ज...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 08, 2025

India Most Successful Actor prem nazir

इंडस्ट्री के फेमस एक्टर प्रेम नजीर

Bollywood Superstar: फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सुपरस्टार्स की बात आती है तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दिलीप कुमार के नाम आते हैं, लेकिन इस एक्टर को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के 'सदाबहार नायक' की जिसने वो इतिहास रचा जो शायद ही कोई रच पाएगा। उन्होंने अपने एक लंबे करियर में इंडस्ट्री को शानदार फिल्में दी हैं।

इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर कौन? (Legendary actor Prem Nazir)

हमारे देश में जिस समय फिल्मों की दुनिया शुरू हो रही थी, उस समय साउथ इंडिया में एक ऐसे स्टार ने जन्म लिया था, जो आने वाले वक्त में इंडियन सिनेमा की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला था। कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था सुपरस्टार प्रेम नजीर के साथ था। प्रेम नजीर ने इंडस्ट्री में साल 1951 में एंट्री मारी थी, उस समय वह कॉलेज में पढ़ रहे थे और प्रेम नजीर ने 'द मर्चेंट ऑफ वेनिस' प्ले से डेब्यू किया था। जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला था।

प्रेम नजीर ने नाम दर्ज है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड

प्रेम नजीर का असली नाम अब्दुल खादर था। इसी नाम से उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी, लेकिन दूसरी फिल्म Visappinte Vili की रिलीज के वक्त अब्दुल खादर ने अपना नाम बदल लिया और वह प्रेम नजीर बन गए। जैसे ही नाम बदला वैसे ही इनकी जिंदगी बदल गई। मलयालम सिनेमा पर लगभग तीन दशकों तक राज करने वाले प्रेम नजीर ने 1950 के दशक से 1980 के दशक के आखिर तक एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उन्होंने 720 से भी ज्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अपने करियर में वह एक साथ 2 और 3 शिफ्ट में काम करने के लिए जाने जाते थे, और साल में लगभग 30 फिल्मों में दिखाई देते थे।

400 से ज्यादा हिट, 50 ब्लॉकबस्टर

प्रेम नजर कि फिल्में महज एक संख्या तक सीमित नहीं थी। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार, उनकी 400 से ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, जिनमें से कम से कम 50 फिल्मों को ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिला। यह आंकड़ा उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में व्यावसायिक रूप से सबसे सफल एक्टर बनाता है जो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, और तीनों खानों (शाहरुख, सलमान, आमिर) की कुल हिट फिल्मों की संख्या से भी बहुत ज्यादा है। प्रेम नजीर ने 400 से ज्यादा, रजनीकांत ने 80 से ज्यादा हिट फिल्म, अमिताभ बच्चन 60 हिट लीड एक्टर होने के साथ और 10 ब्लॉकबस्टर, सलमान खान ने 39 हिट 15 ब्लॉकबस्टर, शाहरुख खान ने 34 हिट और 10 ब्लॉकबस्टर फिल्म, आमिर खान ने 20 हिट और 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

ऐसे हुआ था प्रेम नजीर का निधन

प्रेम नजीर को 'सदाबहार नायक' कहा जाता था क्योंकि उन्होंने लगभग तीन दशकों तक रोमांटिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक भूमिकाएं निभाईं। प्रेम नजीर का 1989 में निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्हें डायबिटीज था और वह अपनी सेहत से ज्यादा काम को तवज्जो देते थे और यही लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ गई। वह समय पर खाना नहीं खाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पेप्टिक अल्सर हो गया और फिर वह चल बसे।

ये भी पढ़ें

स्मिता पाटिल की भतीजी नहीं हॉटनेस में किसी से कम, शाहरुख खान संग दे चुकी हैं सुपरहिट फिल्म
बॉलीवुड
Smita Patil Niece hotness compare malaika arora

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

08 Nov 2025 09:14 am

Published on:

08 Nov 2025 09:06 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 720 फिल्मों में निभाया लीड रोल, 400 से ज्यादा रहीं हिट, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है दर्ज, ऐसे हुई मौत

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Video: ‘2 घड़ी का ट्रेंड सुना था अभी 2 पेंट का भी आ गया’- तमन्ना भाटिया का हुलिया देख माथा पीटने लगे फैंस

Tamanna Bhatia
बॉलीवुड

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए ‘धन पिशाचिनी’ बनी एक्ट्रेस का देखें ‘खौफनाक’ BTS वीडियो

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए 'धन पिशाचिनी' बनी एक्ट्रेस का देखें 'खौफनाक' BTS वीडियो
बॉलीवुड

‘मेरा चेहरा पकड़ा…’ नागिन फेम टीवी एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर छलका दर्द

'मेरा चेहरा पकड़ा...' कास्टिंग काउच पर एक्ट्रेस का छलका दर्द
बॉलीवुड

सुजैन खान की मां और मशहूर डिजाइनर का निधन, काफी समय से चल रही थीं बीमार

Sussanne Khan mother and actor sanjay khan wife
बॉलीवुड

Vicky Kaushal and Katrina Kaif: शादी के 4 साल बाद विक्की-कैटरीना बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

Katrina Kaif And Vicky Kaushal welcome baby boy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.