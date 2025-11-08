720 फिल्मों में निभाया लीड रोल, 400 से ज्यादा रहीं हिट, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है दर्ज, ऐसे हुई मौत

इंडस्ट्री के फेमस एक्टर प्रेम नजीर
Bollywood Superstar: फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सुपरस्टार्स की बात आती है तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दिलीप कुमार के नाम आते हैं, लेकिन इस एक्टर को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के 'सदाबहार नायक' की जिसने वो इतिहास रचा जो शायद ही कोई रच पाएगा। उन्होंने अपने एक लंबे करियर में इंडस्ट्री को शानदार फिल्में दी हैं।
हमारे देश में जिस समय फिल्मों की दुनिया शुरू हो रही थी, उस समय साउथ इंडिया में एक ऐसे स्टार ने जन्म लिया था, जो आने वाले वक्त में इंडियन सिनेमा की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला था। कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था सुपरस्टार प्रेम नजीर के साथ था। प्रेम नजीर ने इंडस्ट्री में साल 1951 में एंट्री मारी थी, उस समय वह कॉलेज में पढ़ रहे थे और प्रेम नजीर ने 'द मर्चेंट ऑफ वेनिस' प्ले से डेब्यू किया था। जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला था।
प्रेम नजीर का असली नाम अब्दुल खादर था। इसी नाम से उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी, लेकिन दूसरी फिल्म Visappinte Vili की रिलीज के वक्त अब्दुल खादर ने अपना नाम बदल लिया और वह प्रेम नजीर बन गए। जैसे ही नाम बदला वैसे ही इनकी जिंदगी बदल गई। मलयालम सिनेमा पर लगभग तीन दशकों तक राज करने वाले प्रेम नजीर ने 1950 के दशक से 1980 के दशक के आखिर तक एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उन्होंने 720 से भी ज्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अपने करियर में वह एक साथ 2 और 3 शिफ्ट में काम करने के लिए जाने जाते थे, और साल में लगभग 30 फिल्मों में दिखाई देते थे।
प्रेम नजर कि फिल्में महज एक संख्या तक सीमित नहीं थी। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार, उनकी 400 से ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, जिनमें से कम से कम 50 फिल्मों को ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिला। यह आंकड़ा उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में व्यावसायिक रूप से सबसे सफल एक्टर बनाता है जो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, और तीनों खानों (शाहरुख, सलमान, आमिर) की कुल हिट फिल्मों की संख्या से भी बहुत ज्यादा है। प्रेम नजीर ने 400 से ज्यादा, रजनीकांत ने 80 से ज्यादा हिट फिल्म, अमिताभ बच्चन 60 हिट लीड एक्टर होने के साथ और 10 ब्लॉकबस्टर, सलमान खान ने 39 हिट 15 ब्लॉकबस्टर, शाहरुख खान ने 34 हिट और 10 ब्लॉकबस्टर फिल्म, आमिर खान ने 20 हिट और 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
ऐसे हुआ था प्रेम नजीर का निधन
प्रेम नजीर को 'सदाबहार नायक' कहा जाता था क्योंकि उन्होंने लगभग तीन दशकों तक रोमांटिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक भूमिकाएं निभाईं। प्रेम नजीर का 1989 में निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्हें डायबिटीज था और वह अपनी सेहत से ज्यादा काम को तवज्जो देते थे और यही लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ गई। वह समय पर खाना नहीं खाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पेप्टिक अल्सर हो गया और फिर वह चल बसे।
